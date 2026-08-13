हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में RPF और DRI की बड़ी कार्रवाई: 2 करोड़ के विदेशी सोने के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) क्राइम ब्रांच और राजस्व सूचना निदेशालय (डीआरआइ) नागपुर की संयुक्त टीम ने हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में भारी मात्रा में विदेशी सोने की तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है।

टीम ने ट्रेन के बी-12 कोच में त्वरित छापेमारी कर दो संदिग्ध यात्रियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गहन तलाशी लेने पर उनके पास से 1.242 किलोग्राम विदेशी सोना बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1.96 करोड़ रुपये आंकी गई है।

टाटानगर होकर गुजरती है यह ट्रेन

तस्करी का केंद्र बनी यह ट्रेन (गाड़ी संख्या 12262 हावड़ा-मुंबई अप दुरंतो एक्सप्रेस) चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख टाटानगर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है।

टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर इस ट्रेन का निर्धारित आगमन सुबह 08:38 बजे तथा प्रस्थान 08:48 बजे होता है।

टाटानगर में 10 मिनट के ठहराव के पश्चात यह ट्रेन बिलासपुर, रायपुर और नागपुर होते हुए अपने अंतिम गंतव्य मुंबई के लिए रवाना होती है। तस्करी की यह बड़ी और कीमती खेप भी इसी रेल मार्ग से होकर भेजी जा रही थी।

डीआरआइ को मिली थी गुप्त सूचना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ) नागपुर को अपने विश्वस्त सूत्रों से गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि दो तस्कर भारी मात्रा में विदेशी सोने की खेप लेकर हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे हैं।

इस गोपनीय इनपुट के मिलते ही डीआरआइ नागपुर ने आरपीएफ क्राइम ब्रांच नागपुर तथा रायपुर की टीमों के साथ मिलकर एक सुव्यवस्थित और रणनीतिक कार्रवाई की योजना तैयार की।

भंडारा और नागपुर के बीच दबोचे गए आरोपी

योजनाबद्ध तरीके से संयुक्त टीम ने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्टेशन से ही ट्रेन और संदिग्ध यात्रियों पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी थी।

जैसे ही ट्रेन महाराष्ट्र के भंडारा और नागपुर रेलवे स्टेशनों के बीच पहुंची, टीम ने बिना समय गंवाए बी-12 कोच में दोनों संदिग्धों को चिन्हित कर हिरासत में ले लिया।

तलाशी के दौरान उनके कब्जे से विदेशी मार्का अंकित सोने के 7 बिस्किट और 1 सोने की छड़ बरामद की गई। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर डीआरआइ नागपुर की टीम आगे की जांच में जुटी है।