Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दोराबजी टाटा जयंती विशेष: जब कंपनी बचाने के लिए गिरवी रख दिया पत्नी का जुबली डायमंड

By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:39 PM (IST)

दोराबजी टाटा की 167वीं जयंती पर उन्हें नमन किया गया, जिन्होंने अपने पिता के सपने को साकार करते हुए जमशेदपुर की नींव रखी।

कंपनी को बचाने के लिए सर दोराब जी टाटा ने अपनी पत्नी का जुबली डायमंड गिरवी रख दिया और भारतीय खेल क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कंपनी को बचाने के लिए सर दोराब जी टाटा ने अपनी पत्नी का जुबली डायमंड गिरवी रख दिया और भारतीय खेल क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

HighLights

  1. जमशेदपुर की स्थापना कर पिता का सपना पूरा किया।

  2. कंपनी बचाने को पत्नी का जुबली डायमंड गिरवी रखा।

  3. भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष बने, खेल क्रांति लाई।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। वर्ष 1904 में जब छोटानागपुर के बीहड़ जंगलों में जंगली जानवरों का बसेरा हुआ करता था, तब एक दूरदर्शी शख्स ने धूल और पत्थरों के बीच चलकर आधुनिक भारत की पहली औद्योगिक लौ जलाई थी। वे थे सिर दोराबजी टाटा। 
 
अपने पिता जमशेदजी नसरवानजी टाटा के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने इस दुर्गम इलाके की खाक छानी थी।
 
167वीं जयंती के अवसर पर आज लौह नगरी अपने उसी संस्थापक नायक को नमन कर रही है, जिनकी जिद पर जमशेदपुर का वजूद खड़ा हुआ।
 

पैदल भटककर खोजी साकची की जमीन

टाटा स्टील की स्थापना दोराबजी की दुस्साहसिक खोज का परिणाम थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सीएम वेल्ड के साथ वे महीनों तक बैलगाड़ियों और पैदल घने जंगलों में भटकते रहे। 
 
अप्रैल 1904 में वे साकची (स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम) पहुंचे और इस बीहड़ को देश के पहले इस्पात संयंत्र के रूप में बदला। 
 
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कंपनी द्वारा 2.90 लाख टन इस्पात की आपूर्ति करने के बाद साकची का नाम जमशेदपुर रखा गया।
 

मजदूर हितैषी और जुबली डायमंड का त्याग

  •     संवाद से सुलझाया विवाद: वर्ष 1920 की ऐतिहासिक मजदूर हड़ताल के समय वे खुद जमशेदपुर पहुंचे और मजदूरों की समस्याएं सुनकर समाधान निकाला। 
  •     संपत्ति रखी गिरवी: वैश्विक मंदी के दौर में जब कंपनी पर तालाबंदी का संकट आया, तब उन्होंने अपनी पत्नी मेहरबाई टाटा का प्रसिद्ध 'जुबली डायमंड' और पूरी निजी संपत्ति बैंक में गिरवी रख दी। 
ताकि जमशेदपुर की भट्टियों की आग ठंडी न पड़े। बिष्टुपुर स्थित दोराबजी टाटा पार्क में स्थापित स्टील का डायमंड इसी ऐतिहासिक त्याग का प्रतीक है।


जमशेदपुर से शुरू हुई देश की खेल क्रांति

पिता जमशेदजी टाटा के निर्देश पर दोराबजी ने शहर के ले-आउट में खेल के मैदानों को प्राथमिकता दी। उन्होंने 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भारतीय टीम को निजी खर्च पर भेजा तथा 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के पहले अध्यक्ष बने। 
 
आज उन्हीं की प्रेरणा से टाटा फुटबॉल अकादमी, आर्चरी अकादमी और नवल टाटा हॉकी अकादमी जमशेदपुर की मिट्टी से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तराश रही हैं।