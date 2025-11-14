जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के तत्काल शुरू होने की मांग, पूर्व CM रघुवर दास ने रेलमंत्री को लिखा पत्र
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को तुरंत शुरू करने की मांग करते हुए रेल मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने यात्रियों को हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए, व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है ताकि ट्रेन का परिचालन जल्द से जल्द शुरू हो सके और यात्रियों को सुविधा मिल सके।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर से अमृतसर के बीच चलने वाली जलियांवाला बाग एक्सप्रेस का परिचालन बंद होने से हजारों यात्रियों, विशेषकर सिख श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
इसे देखते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर ट्रेन को तत्काल फिर से शुरू करने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
रेल मंत्री को भेजे अपने पत्र में रघुवर दास ने इस बात पर चिंता जताई है कि ट्रेन संख्या 18103/18104 (जलियांवाला बाग एक्सप्रेस) को नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब शादी-विवाह और तीर्थयात्राओं के कारण उत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या चरम पर होती है। इस ट्रेन के बंद होने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
दास ने पत्र में इस बात पर विशेष जोर दिया कि यह ट्रेन जमशेदपुर, चक्रधरपुर और आसपास के कोल्हान क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहने वाले सिख समुदाय के लिए आस्था के केंद्र स्वर्ण मंदिर, अमृतसर जाने का सबसे प्रमुख और सुगम साधन है। ट्रेन के रद होने से श्रद्धालुओं को दूसरे महंगे और असुविधाजनक विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है।
आमतौर पर उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान घने कोहरे के कारण रेलवे कई ट्रेनों का परिचालन रद्द या सीमित कर देता है, लेकिन इस महत्वपूर्ण ट्रेन के चार महीने तक पूरी तरह बंद रहने से आम यात्रियों में भी भारी रोष है।
रघुवर दास ने विश्वास जताया है कि रेल मंत्रालय यात्रियों की इस गंभीर समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और जनहित में जल्द से जल्द ट्रेन सेवा को फिर से बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
