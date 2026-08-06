सारंडा में पुलिसिया दबिश से भागकर दलमा पहुंचे थे नक्सली, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में किया गोला-बारूद जब्त
सारंडा में पुलिसिया दबिश के बाद दलमा पहुंचे नक्सलियों से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों की निशान ...और पढ़ें
HighLights
नक्सलियों से पूछताछ पर दलमा से हथियार बरामद।
इंसास राइफल, एकेएम-47 की गोलियां और कोडेक्स वायर बरामद।
सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से दलमा क्षेत्र हुआ सुरक्षित।
इंसास राइफल, कारतूस और कोडेक्स वायर बरामद
सारंडा में दबिश के बाद दलमा को बनाया था ठिकाना
पूछताछ में गिरफ्तार नक्सलियों ने स्वीकार किया कि वे पूर्व में दलमा क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे हैं। हाल ही में सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और छापेमारी के कारण वे दलमा की ओर भाग आए थे।
प्रकृति के साये में बना था नक्सलियों का पनाहगाह
वे जंगल की गहराइयों में हथियार और विस्फोटक छिपाकर रखते थे। लेकिन अब सुरक्षा बलों की लगातार मुस्तैदी से दलमा धीरे-धीरे अपने खौफनाक अतीत को पीछे छोड़कर एक बार फिर अपनी पुरानी प्राकृतिक पहचान और सुरक्षित पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।
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