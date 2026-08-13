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    दलमा क्षेत्र में सक्रिय असीम मंडल दस्ते पर पुलिस-CRPF की कड़ी नजर, संवेदनशील इलाकों में तेज होगा सर्च ऑपरेशन

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:00 AM (IST)

    पुलिस और सीआरपीएफ ने पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की नई रणनीति बनाई है। ...और पढ़ें

    एक करोड़ रुपये के इनामी माओवादी असीम मंडल और उसके दस्ते के आठ सदस्यों को घेरने पर विशेष रूप से मंथन किया गया।

    एक करोड़ रुपये के इनामी माओवादी असीम मंडल और उसके दस्ते के आठ सदस्यों को घेरने पर विशेष रूप से मंथन किया गया।

    HighLights

    1. एक करोड़ के इनामी असीम मंडल के दस्ते पर विशेष ध्यान।

    2. संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त सर्च ऑपरेशन तेज करने का निर्देश।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिले में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ (CRPF) ने संयुक्त अभियान तेज करने की नई रणनीति तैयार की है। 
     
    कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दलमा और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय एक करोड़ रुपये के इनामी माओवादी असीम मंडल और उसके दस्ते के आठ सदस्यों को घेरने पर विशेष रूप से मंथन किया गया।
     

    सारंडा से निकलकर दलमा में बढ़ा दी है सक्रियता

    समीक्षा बैठक में दोनों जिलों के नक्सल प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि असीम मंडल और उसका दस्ता सारंडा से सुरक्षित निकलने के बाद अब दलमा क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। 
     
    हालांकि, करीब एक सप्ताह पहले सरायकेला-खरसावां पुलिस ने इस दस्ते के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी।
     

    पुलिस और BSF में बेहतर समन्वय पर जोर

    डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में माओवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लगातार संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। 
     
    क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा नक्सली नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अभियानों को और गति दी जाएगी।
     

    बैठक में मौजूद रहे कई वरीय अधिकारी

    इस समीक्षा बैठक में सीआरपीएफ के डीआईजी, पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी, सरायकेला-खरसावां के एसपी, पूर्वी सिंहभूम के सिटी व रूरल एसपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। 
     
    इसके अलावा घाटशिला एसडीपीओ, मुसाबनी डीएसपी, सीआरपीएफ के डिप्टी व असिस्टेंट कमांडेंट और पटमदा, बोड़ाम, कमलपुर, एमजीएम, घाटशिला, गालूडीह, चांडिल व नीमडीह थानों के प्रभारी भी शामिल हुए।