Jamshedpur News: तार पर कपड़ा डालते समय फैला करंट, पहले मां फिर बेटी चपेट में आई; दोनों की मौत

जमशेदपुर के मुसाबनी में बिजली के तार की चपेट में आने से मां-बेटी की मौत हो गई। महिला तार पर गीले कपड़े डाल रही थी। अचानक तार में करंट फैल गया। करंट लगने से महिला छटपटाने लगी। मां को तड़पता देख बचाने के लिए बेटी गई। करंट ने उसे भी अपने आगोश में ले लिया। थोड़ी ही देर में मां-बेटी की मौत हो गई।

घटनास्थल पर पड़े मां-बेटी के शव को देखते स्थानीय लोग। जागरण

संवाद सूत्र, मुसाबनी (जमशेदपुर)। जमशेदपुर के मुसाबनी थाना क्षेत्र के सिपाही लाइन में बिजली के तार की चपेट में आने से मां-बेटी की मौत हो गई। मृतक मां 65 वर्षीय बासो सोरेन और बेटी 35 वर्षीय बेटी मालती सोरेन है। घटना के बाद शवों को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह 6 बजे मां बासो सोरेन स्नान करने के बाद घर के बाहर कपड़ों को सूखने के लिए डालने गई थी। महिला तार पर गीले कपड़े डाल रही थी। अचानक तार में करंट आ गया। करंट लगने से महिला छटपटाने लगी। मां को तड़पता देख बचाने के लिए बेटी मालती सोरेन गई। शार्ट सर्किट से हादसे की आशंका करंट ने उसे भी अपने आगोश में ले लिया। थोड़ी ही देर में दोनों मां-बेटी की मौत घटनास्थल पर हो गई। प्रारंभिक अनुमान लगाया जा रहा है कि घर में शार्ट सर्किट के कारण तार में करंट आ गया था, जिस वजह से ये घटना हुई। सूचना मिलते ही काफी संख्या में आसपास के लोग घटनास्थल पर जुट गए। आनन-फानन में बिजली कटवाई गई। घटना की सूचना मुसाबनी थाना को दी गई। थाना के एएसआई मृत्युंजय पांडेय घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा तैयार कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल भेजवाया। गुजरात में बेटे को दी गई सूचना आसपास के लोगों ने बताया कि मुसाबनी एक सिपाही लाइन स्थित घर में दोनों मां-बेटी एक साथ रहती थी। मृतका के पुत्र गुजरात में मजदूरी करते हैं। स्थानीय लोगों ने बेटे को घटना की सूचना दी है।

Edited By: Aditi Choudhary