राजस्थान के सीआरपीएफ जवान की हार्ट अटैक से मौत, छुट्टी से लौटने के दो दिन बाद ही तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राजस्थान के रहने वाले और मुसाबनी स्थित सीआरपीएफ (CRPF) 193 बटालियन में तैनात जवान इंद्रजीत सिंह (41) का सोमवार रात अचानक हार्ट अटैक आने से निधन हो गया।

वे महज दो दिन पहले ही अपने पैतृक गांव से वापस लौटकर ड्यूटी पर तैनात हुए थे। जवान के इस असामयिक निधन से पूरी बटालियन में शोक की लहर दौड़ गई है।

ड्यूटी ज्वाइन करते ही अचानक बिगड़ी तबीयत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंद्रजीत सिंह मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अपने पैतृक गांव के रहने वाले थे। वे अपनी छुट्टियां बिताकर दो दिन पहले ही मुसाबनी लौटे थे।

रविवार को उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के घर समय बिताया था और सोमवार को ही आधिकारिक रूप से अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी।

सोमवार की शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने सीने में तेज दर्द की शिकायत की। साथी जवान उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित एमजीएम (MGM) अस्पताल लेकर पहुंचे।

हालांकि, जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, प्रथम दृष्टया मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है।