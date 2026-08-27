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एमएमडीआर विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता बोले- राज्य के अधिकारों पर हमला

By Ch Rao Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 03:36 PM (IST)

जमशेदपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के MMDR संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री बन्ना ...और पढ़ें

धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।

धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।

HighLights

  1. कांग्रेस ने जमशेदपुर में MMDR विधेयक का विरोध किया।

  2. बन्ना गुप्ता ने इसे राज्य के अधिकारों पर हमला बताया।

  3. राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर विधेयक वापसी की मांग।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। केंद्र सरकार के खान एवं खनिज विकास और विनियमन (MMDR) संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। 
 
इसी क्रम में जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
 
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह ने की, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। 
 
धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि MMDR संशोधन विधेयक 2026 झारखंड के जल, जंगल, जमीन और प्रचुर खनिज संपदा पर राज्य के संवैधानिक अधिकारों को छीनने की एक सोची-समझी साजिश है। 
 
उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से राज्य के आर्थिक हित गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, जिसका सीधा असर झारखंड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर पड़ेगा।
 
बन्ना गुप्ता ने राज्य के भाजपा सांसदों और विधायकों से भी अपील की कि वे दलीय राजनीति से ऊपर उठकर झारखंड के हितों की रक्षा के लिए इस बिल का विरोध करें। 
 
भाषण के दौरान उन्होंने अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी भाजपा को घेरा और श्रीराम मंदिर की आस्था से जुड़े मामलों पर जवाब मांगा। 
 
कार्यक्रम को वरिष्ठ नेता विजय खां और रामाश्रय प्रसाद सिंह सहित कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। 
 
धरने के समापन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें संशोधन विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।