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    नोएल टाटा से बिगड़ता रहा रिश्ता, रतन टाटा के निधन के बाद कैसे अकेले पड़े चंद्रशेखरन

    By Jitendra Singh Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:42 PM (GMT+05:30)

    रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह में शक्ति संतुलन बदल गया, जिससे चंद्रशेखरन संस्थागत रूप से अकेले पड़ गए। नोएल टाटा की आपत्तियों के बाद चंद्रशेखरन ने ...और पढ़ें

    रतन टाटा के बाद चंद्रशेखरन का टाटा समूह से अलगाव: नेतृत्व परिवर्तन का परिणाम। (फोटो: फाइल)

    रतन टाटा के बाद चंद्रशेखरन का टाटा समूह से अलगाव: नेतृत्व परिवर्तन का परिणाम। (फोटो: फाइल)

    HighLights

    1. रतन टाटा के निधन से टाटा समूह में शक्ति संतुलन बदला।

    2. नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन के कार्यकाल विस्तार पर आपत्ति जताई।

    3. चंद्रशेखरन ने कार्यकाल समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति न मांगने का निर्णय लिया।

    जागरण संवादाता, जमशेदपुर। रतन टाटा केवल टाटा समूह के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे चंद्रशेखरन के सबसे बड़े मार्गदर्शक और ढाल थे। जब तक रतन टाटा जीवित रहे, चंद्रशेखरन को हर बड़े फैसले में उनका पूर्ण और खुला समर्थन मिला। लेकिन, नौ अक्टूबर 2024 को रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह के भीतर शक्ति संतुलन की पूरी तस्वीर बदल गई।

    रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन का पद संभाला। टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो समूह की रणनीति और शासन व्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव रखती है।

    रतन टाटा के बाद परिवार के प्रभाव और पेशेवर नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। बिना किसी व्यक्तिगत संरक्षण या सर्वमान्य मध्यस्थ के, चंद्रशेखरन संस्थागत रूप से अकेले पड़ गए और उन पर ट्रस्ट की निगरानी का दबाव बढ़ गया।

    स्थिति तब बिगड़ गई जब फरवरी 2026 में टाटा संस के बोर्ड में चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल (पांच साल) के विस्तार का प्रस्ताव आया। नोएल टाटा ने इस पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने एयर इंडिया के बढ़ते घाटे, बिग बास्केट जैसे नए डिजिटल कारोबारों के प्रदर्शन, पूंजी आवंटन के तरीके और टाटा संस के लिस्टिंग न होने जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल खड़े किए।

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    छह महीने तक इन आंतरिक मतभेदों का कोई समाधान नहीं निकल सका। आखिरकार, सर्वसम्मति न बन पाने पर चंद्रशेखरन ने बुधवार को बयान जारी कर साफ कर दिया कि वे कार्यकाल खत्म होने पर पुनः नियुक्ति नहीं मांगेंगे। उनका इस्तीफा रतन टाटा के बाद बदलती नेतृत्व व्यवस्था का सीधा परिणाम है।

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