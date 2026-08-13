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    एयर इंडिया का घाटा या पावर स्ट्रगल? जानें टाटा संस में चंद्रशेखरन के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:19 PM (IST)

    टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा नए कारोबारों में भारी घाटे और अंधाधुंध पूंजीगत व्यय को लेकर नोएल टाटा से छह महीने से चल रहे टकराव का नतीज ...और पढ़ें

    नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन की प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

    नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन की प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

    HighLights

    1. चंद्रशेखरन का इस्तीफा नोएल टाटा से गहरे मतभेदों का परिणाम।

    2. टाटा डिजिटल, एयर इंडिया में भारी घाटे पर विवाद गहराया।

    3. टाटा संस, टाटा ट्रस्ट्स के बीच सत्ता संघर्ष का नतीजा।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे ने कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दिया है। हालांकि, समूह के भीतर यह टकराव अचानक नहीं हुआ, बल्कि पिछले छह महीने से सुलग रहा था। 
     
    टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच नए कारोबारों में हो रहे भारी घाटे, अंधाधुंध पूंजीगत व्यय (Capex) और कार्यकाल विस्तार को लेकर गहरे मतभेद उभर आए थे, जिसका परिणाम आखिरकार इस्तीफे के रूप में सामने आया।
     

    फरवरी 2026 की बोर्ड बैठक से ही गहराया विवाद

    सूत्रों के अनुसार, विवाद की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई। जब टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन के लिए अगले पांच साल के कार्यकाल विस्तार की सिफारिश की, तो नोएल टाटा ने इसका कड़ा विरोध किया। नोएल टाटा उन्हें केवल दो साल का विस्तार देने के पक्ष में थे।

     

    इस विवाद की मुख्य वजह समूह के नए और घाटे वाले प्रोजेक्ट्स थे:

    1.     टाटा डिजिटल (Neu App): सुपर ऐप 'न्यू' को बाजार में स्थापित करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।
    2.     एयर इंडिया: एयरलाइंस के आधुनिकीकरण और सैकड़ों नए विमानों की खरीद में लग रही बेतहाशा पूंजी ने ट्रस्ट की चिंताएं बढ़ा दी थीं।


    नोएल टाटा ने इन दोनों कारोबारों की वित्तीय स्थिति और भविष्य की स्थिरता पर कड़े सवाल उठाते हुए जवाब मांगा था।

        वित्तीय अनुशासन पर उठा सवाल

    •     टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी व कॉर्पोरेट मामलों के जानकार प्रभात शर्मा का कहना है क‍ि टाटा समूह का मूल ढांचा हमेशा से वित्तीय अनुशासन और मूल्य-आधारित व्यापार पर टिका रहा है।  
    हाल के वर्षों में जिस आक्रामकता के साथ नई संपत्तियों में पूंजी निवेश हुआ, उससे ट्रस्ट असहज था। इसके अलावा, मेहली मिस्त्री की ट्रस्ट में वापसी का मुद्दा भी दोनों गुटों के बीच खींचतान का बड़ा कारण बना।
     

    टाटा ट्रस्ट की सीधी दखलअंदाजी

    अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा के हाथों में टाटा ट्रस्ट्स की कमान आई थी। चूंकि टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसलिए ट्रस्ट अब बोर्डरूम के फैसलों में सीधा दखल दे रहा है।

    ऐसे में चंद्रशेखरन द्वारा अगला कार्यकाल न मांगने का फैसला केवल एक शीर्ष अधिकारी का जाना नहीं है, बल्कि यह होल्डिंग कंपनी (टाटा संस) और मुख्य शेयरधारक (टाटा ट्रस्ट्स) के बीच पावर स्ट्रगल का नतीजा है। 
     
    अब पूरे बाजार की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि टाटा समूह घाटे में चल रहे इन उपक्रमों को उबारने के लिए आगे क्या सख्त कदम उठाता है।

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