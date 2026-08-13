एयर इंडिया का घाटा या पावर स्ट्रगल? जानें टाटा संस में चंद्रशेखरन के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे ने कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दिया है। हालांकि, समूह के भीतर यह टकराव अचानक नहीं हुआ, बल्कि पिछले छह महीने से सुलग रहा था।

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच नए कारोबारों में हो रहे भारी घाटे, अंधाधुंध पूंजीगत व्यय (Capex) और कार्यकाल विस्तार को लेकर गहरे मतभेद उभर आए थे, जिसका परिणाम आखिरकार इस्तीफे के रूप में सामने आया।

फरवरी 2026 की बोर्ड बैठक से ही गहराया विवाद

सूत्रों के अनुसार, विवाद की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई। जब टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन के लिए अगले पांच साल के कार्यकाल विस्तार की सिफारिश की, तो नोएल टाटा ने इसका कड़ा विरोध किया। नोएल टाटा उन्हें केवल दो साल का विस्तार देने के पक्ष में थे।

इस विवाद की मुख्य वजह समूह के नए और घाटे वाले प्रोजेक्ट्स थे: टाटा डिजिटल (Neu App): सुपर ऐप 'न्यू' को बाजार में स्थापित करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। एयर इंडिया: एयरलाइंस के आधुनिकीकरण और सैकड़ों नए विमानों की खरीद में लग रही बेतहाशा पूंजी ने ट्रस्ट की चिंताएं बढ़ा दी थीं।

नोएल टाटा ने इन दोनों कारोबारों की वित्तीय स्थिति और भविष्य की स्थिरता पर कड़े सवाल उठाते हुए जवाब मांगा था।