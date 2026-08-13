एयर इंडिया का घाटा या पावर स्ट्रगल? जानें टाटा संस में चंद्रशेखरन के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा नए कारोबारों में भारी घाटे और अंधाधुंध पूंजीगत व्यय को लेकर नोएल टाटा से छह महीने से चल रहे टकराव का नतीज ...और पढ़ें
HighLights
चंद्रशेखरन का इस्तीफा नोएल टाटा से गहरे मतभेदों का परिणाम।
टाटा डिजिटल, एयर इंडिया में भारी घाटे पर विवाद गहराया।
टाटा संस, टाटा ट्रस्ट्स के बीच सत्ता संघर्ष का नतीजा।
फरवरी 2026 की बोर्ड बैठक से ही गहराया विवाद
सूत्रों के अनुसार, विवाद की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई। जब टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन के लिए अगले पांच साल के कार्यकाल विस्तार की सिफारिश की, तो नोएल टाटा ने इसका कड़ा विरोध किया। नोएल टाटा उन्हें केवल दो साल का विस्तार देने के पक्ष में थे।
इस विवाद की मुख्य वजह समूह के नए और घाटे वाले प्रोजेक्ट्स थे:
- टाटा डिजिटल (Neu App): सुपर ऐप 'न्यू' को बाजार में स्थापित करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।
- एयर इंडिया: एयरलाइंस के आधुनिकीकरण और सैकड़ों नए विमानों की खरीद में लग रही बेतहाशा पूंजी ने ट्रस्ट की चिंताएं बढ़ा दी थीं।
नोएल टाटा ने इन दोनों कारोबारों की वित्तीय स्थिति और भविष्य की स्थिरता पर कड़े सवाल उठाते हुए जवाब मांगा था।
वित्तीय अनुशासन पर उठा सवाल
- टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी व कॉर्पोरेट मामलों के जानकार प्रभात शर्मा का कहना है कि टाटा समूह का मूल ढांचा हमेशा से वित्तीय अनुशासन और मूल्य-आधारित व्यापार पर टिका रहा है।
टाटा ट्रस्ट की सीधी दखलअंदाजी
अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा के हाथों में टाटा ट्रस्ट्स की कमान आई थी। चूंकि टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसलिए ट्रस्ट अब बोर्डरूम के फैसलों में सीधा दखल दे रहा है।
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