पटमदा और बोड़ाम के निवासियों का दशकों पुराना सपना होगा पूरा, चांडिल से झाड़ग्राम तक बिछेगी नई रेल लाइन

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों को सुगम रेल कनेक्टिविटी देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।

रेल मंत्रालय ने चांडिल से बोड़ाम, पटमदा, कटिन और बांदवान होते हुए झाड़ग्राम तक लगभग 127 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है।

₹3.81 करोड़ की राशि स्वीकृत

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, इस 127 किमी लंबी प्रस्तावित रेल लाइन के सर्वेक्षण कार्य के लिए 3 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

इस आदेश के बाद अब विस्तृत तकनीकी और भौगोलिक सर्वे का मार्ग प्रशस्त हो गया है।



दशकों पुराना सपना होगा साकार बोड़ाम, पटमदा और बांदवान जैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रेल सेवा एक पीढ़ी पुराना सपना रहा है। वर्तमान में यहां के निवासियों को जमशेदपुर या झाड़ग्राम आवाजाही के लिए केवल सड़क परिवहन पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

समय की बचत: नई रेल लाइन शुरू होने से टाटानगर और झाड़ग्राम के बीच की दूरी एवं यात्रा का समय काफी घट जाएगा।

कृषि व्यापार को बढ़ावा: कृषि प्रधान पटमदा व बोड़ाम क्षेत्र के किसानों को अपनी फसलें और सब्जियां बड़े शहरों के बाजारों तक पहुंचाने में काफी सहूलियत होगी।