पटमदा और बोड़ाम के निवासियों का दशकों पुराना सपना होगा पूरा, चांडिल से झाड़ग्राम तक बिछेगी नई रेल लाइन
रेल मंत्रालय ने चांडिल से झाड़ग्राम तक 127 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए ₹3.81 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
HighLights
चांडिल-झाड़ग्राम 127 किमी नई रेल लाइन सर्वे मंजूर।
क्षेत्र में विकास, रोजगार, कृषि व्यापार को मिलेगा बढ़ावा।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों को सुगम रेल कनेक्टिविटी देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।
रेल मंत्रालय ने चांडिल से बोड़ाम, पटमदा, कटिन और बांदवान होते हुए झाड़ग्राम तक लगभग 127 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है।
₹3.81 करोड़ की राशि स्वीकृत
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, इस 127 किमी लंबी प्रस्तावित रेल लाइन के सर्वेक्षण कार्य के लिए 3 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
इस आदेश के बाद अब विस्तृत तकनीकी और भौगोलिक सर्वे का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
दशकों पुराना सपना होगा साकार
बोड़ाम, पटमदा और बांदवान जैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रेल सेवा एक पीढ़ी पुराना सपना रहा है। वर्तमान में यहां के निवासियों को जमशेदपुर या झाड़ग्राम आवाजाही के लिए केवल सड़क परिवहन पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
- समय की बचत: नई रेल लाइन शुरू होने से टाटानगर और झाड़ग्राम के बीच की दूरी एवं यात्रा का समय काफी घट जाएगा।
- कृषि व्यापार को बढ़ावा: कृषि प्रधान पटमदा व बोड़ाम क्षेत्र के किसानों को अपनी फसलें और सब्जियां बड़े शहरों के बाजारों तक पहुंचाने में काफी सहूलियत होगी।
सांसद विद्युत वरण महतो का निरंतर प्रयास लाया रंग
इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की थी।
इस दौरान इस रेल मार्ग की अनिवार्यता को मजबूती से रेखांकित किया था तथा संसद में भी आवाज उठाई थी। मंजूरी मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए सांसद ने कहा कि यह रेल लाइन क्षेत्र में विकास, रोजगार और व्यापार को नया आयाम देगी।
साथ ही उन्होंने रेल अधिकारियों से अलाइनमेंट तय करते समय यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि आबादी और बस्तियों का विस्थापन कम से कम हो।