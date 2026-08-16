वादों के जाम में फंसा पितकी ओवरब्रिज: 15 अगस्त की डेडलाइन भी पार, संवेदक बोले- अभी नहीं दे सकते कोई तारीख

संसू, चांडिल। तारीख पर तारीख और आश्वासन पर आश्वासन- चांडिल स्थित पितकी रेलवे फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज की यही जमीनी हकीकत बन चुकी है।

लगभग तीन वर्षों से निर्माणाधीन इस ओवरब्रिज के एक हिस्से को 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) तक वाहनों के परिचालन के लिए खोलने का दावा किया गया था।

हालांकि, स्वतंत्रता दिवस बीत जाने के बावजूद ओवरब्रिज से यातायात शुरू नहीं हो सका, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी निराशा और आक्रोश है।

निर्माण कार्य में लगातार हो रही देरी का सीधा असर पितकी रेलवे फाटक से रोजाना गुजरने वाले हजारों राहगीरों और वाहन चालकों पर पड़ रहा है। जब भी कोई ट्रेन गुजरती है, तो फाटक बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इसके कारण मरीज, स्कूली बच्चे, दैनिक यात्री और दूर-दराज जाने वाले लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने को मजबूर हैं।

हर बार टूटती उम्मीदें और नई डेडलाइन निर्माण एजेंसी द्वारा डेडलाइन बढ़ाने का सिलसिला नया नहीं है। शुरुआत में 31 मार्च तक एक हिस्से में आवागमन शुरू करने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 जून, फिर 15 जुलाई, 31 जुलाई और अंततः 15 अगस्त किया गया। लेकिन हर नई तारीख के साथ आम जनता को केवल निराशा ही हाथ लगी है।

कंपनी का जवाब: मौसम के कारण काम प्रभावित एनएचआई की संवेदक एजेंसी डीआर इंफ्राकन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर के अनुसार, फिलहाल परिचालन शुरू होने की कोई पक्की तिथि बताना संभव नहीं है। उनका तर्क है कि खराब मौसम के कारण निर्माण कार्य की गति प्रभावित हुई है।



