चांडिल डैम में तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, खोले गए सभी 13 रेडियल गेट; छोड़ा जा रहा 1055 क्यूमेक्स पानी

जागरण संवाददाता, चांडिल। लगातार हो रही बारिश के कारण चांडिल डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार सुबह आठ बजे डैम का जलस्तर 179.95 मीटर दर्ज किया गया। सोमवार सुबह डैम का जलस्तर 179.23 मीटर था, जो रात तक बढ़कर 179.84 मीटर पहुंच गया। मंगलवार सुबह इसमें और वृद्धि हुई और जलस्तर 179.95 मीटर दर्ज किया गया।

जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए डैम के सभी 13 रेडियल गेटों को आधा-आधा मीटर खोलकर रखा गया है। रेडियल गेटों से 933.62 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। डैम से नदी में कुल 1055.58 क्यूमेक्स पानी का डिस्चार्ज हो रहा है।

इसके अलावा रिवर स्लुइस से 4.42 क्यूमेक्स, इमरजेंसी स्लुइस से 117.54 क्यूमेक्स तथा कैनाल से 15.61 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। डैम का कुल डिस्चार्ज 1071.19 क्यूमेक्स दर्ज किया गया है। वहीं, डैम में फिलहाल 462.88 एमसीएम पानी का स्टोरेज है।

जलस्तर बढ़ने से विस्थापितों में चिंता लगातार बारिश को देखते हुए डैम के जलस्तर में आने वाले दिनों में और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर डैम प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।