चाकुलिया-बुड़ामारा रेल लाइन प्रोजेक्ट में फंसा पेंच: वन भूमि हस्तांतरण के लिए DFO ने रेलवे से मांगे 10 जवाब
जमशेदपुर के DFO ने चाकुलिया-बुड़ामारा रेल लाइन परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को तकनीकी खामियों और आंकड़ों में विरोधाभास के कारण रोक दिया है। रेलवे से हाथियों के अंडरपास और NHAI NOC सहित 10 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिससे परियोजना में देरी हो सकती है।
HighLights
जमशेदपुर DFO ने रेलवे प्रस्ताव में तकनीकी खामियां पाईं।
हाथियों के लिए अंडरपास, NHAI NOC अनिवार्य किया गया।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी चाकुलिया-बुड़ामारा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना (लगभग 60 किमी) के लिए 99.9167 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है।
जमशेदपुर के प्रमंडलीय वन अधिकारी (DFO) सबा आलम अंसारी ने दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कई बड़ी तकनीकी खामियां और आंकड़ों में विरोधाभास पाया है।
वन विभाग ने इस संबंध में रेलवे से 10 प्रमुख बिंदुओं पर त्वरित स्पष्टीकरण और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
एलिफेंट अंडरपास और NHAI की NOC अनिवार्य
डीएफओ कार्यालय ने प्रस्ताव की समीक्षा के बाद स्पष्ट हिदायत दी है कि प्रस्तावित रेल मार्ग हाथियों के मुख्य विचरण क्षेत्र (एलिफेंट कॉरिडोर) से होकर गुजरता है।
इस वजह से वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे को अपनी परियोजना में एलिफेंट अंडरपास का निर्माण अनिवार्य रूप से शामिल करने और इसके लिए अलग से बजटीय प्रावधान रखने का सख्त निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, रेल लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर रही है, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जमा करने तथा प्रभावित होने वाले पेड़ों की विस्तृत गणना सूची सौंपने को कहा गया है।
गांवों की संख्या और लंबाई के आंकड़ों में भारी विसंगति
वन विभाग ने रेलवे द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्रों में दर्ज आंकड़ों के भारी अंतर पर गंभीर आपत्ति जताई है। सामान्य आवेदन पत्र (CAF) में जहां केवल 18 गांवों का उल्लेख किया गया है।
वहीं प्रस्ताव फॉर्म में 45 और औचित्य नोट में 48 गांव दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, झारखंड क्षेत्र में रेल लाइन की कुल लंबाई को लेकर भी CAF में 59.96 किमी और औचित्य नोट में 39.70 किमी का विरोधाभास दर्ज किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण आपत्तियां
वन विभाग ने रेलवे को उपयोगकर्ता एजेंसी के दर्ज नाम व कानूनी दर्जे में सुधार करने, ओडिशा से पश्चिम बंगाल तक संपूर्ण रेल लाइन का KML मैप तथा क्षतिपूरक वन भूमि का सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है।
पीएम गति शक्ति योजना के तहत बनने वाली इस परियोजना से जनजातीय बहुल मयूरभंज और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में व्यापार व कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलनी है।
लेकिन समय पर वन स्वीकृति (Forest Clearance) न मिलने से निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है।