चक्रधरपुर रेल मंडल में आधुनिकीकरण के कारण मौर्या और राजधानी सहित कई ट्रेंनें प्रभावित, रद ट्रेंनों की पूरी जानकारी

संवाद सूत्र, जमशेदपुर/संबलपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल में संरक्षा से जुड़े आधुनिकीकरण कार्यों के चलते भारतीय रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद कर दिया है तथा कुछ का मार्ग परिवर्तित किया है।

संबलपुर रेल मंडल द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह कदम सुरक्षित व सुचारु रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आधुनिकीकरण कार्य के कारण संबलपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस (18309) 22, 24 व 26 सितंबर को और वापसी में जम्मू तवी-संबलपुर (18310) 25, 27 व 29 सितंबर को रद्द रहेगी।

हावड़ा-कांटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस 25, 27, 29 सितंबर तथा 1 व 2 अक्टूबर को और कांटाबांजी-हावड़ा 26, 28, 30 सितंबर तथा 2 व 3 अक्टूबर को नहीं चलेगी। हावड़ा-जूनागढ़ रोड इस्पात एक्सप्रेस 26, 28 व 30 सितंबर को तथा वापसी में यह 27, 29 सितंबर व 1 अक्टूबर को निरस्त रहेगी।

इसके अलावा गोरखपुर-संबलपुर मौर्या एक्सप्रेस 1 अक्टूबर को, संबलपुर-गोरखपुर मौर्या 3 अक्टूबर को और पुरी-हटिया-पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस 2 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में पूरी तरह रद रहेगी। रद होने के अलावा कुछ ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है।