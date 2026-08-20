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वारदात CCTV में कैद: शराब दुकान में नहीं खुला दरवाजा तो भागे बदमाश, पेट्रोल पंप में कर दी डकैती

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 05:45 PM (GMT+05:30)

चांडिल के चौका थाना क्षेत्र में बुधवार रात अपराधियों ने चार अलग-अलग वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें पेट्रोल पंप से 25 हजार लूटे और राशन दुकान से 30 हजार की चोरी हुई।

शराब दुकान में लूट का प्रयास विफल रहा, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक ही गिरोह की तलाश कर रही है।

शराब दुकान में लूट का प्रयास विफल रहा, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक ही गिरोह की तलाश कर रही है।

HighLights

  1. चौका में एक रात में चार आपराधिक घटनाओं को अंजाम।

  2. पेट्रोल पंप से 25 हजार लूटे, कर्मी से मारपीट भी की।

  3. शराब दुकान में लूट का प्रयास विफल, राशन दुकान से चोरी।

जासं, चांडिल। टाटा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर स्थित चौका थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात बेखौफ अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। 
 
अपराधियों ने एक ही रात में चार अलग-अलग जगहों को निशाना बनाकर पुलिसिया गश्त और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
 
उरमाल स्थित माधुरी पेट्रोल पंप पर हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर करीब 25 हजार रुपये लूट लिए, जबकि चौका-कांड्रा मार्ग पर स्थित सरकारी शराब दुकान में कर्मियों की सूझबूझ से लूट की बड़ी वारदात टल गई। 
 
इसके अलावा, पास के ही खूंटी गांव में एक राशन दुकान से 30 हजार रुपये नकद व सामान की चोरी हुई है। पुलिस को इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही अंतरराज्यीय या स्थानीय गिरोह के शामिल होने की आशंका है।
 

पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट, ₹25 हजार छीन तमाड़ की ओर भागे

माधुरी पेट्रोल पंप के मैनेजर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बुधवार की देर रात बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से तीन नकाबपोश अपराधी पहुंचे। 
 
पंप पर तैनात कर्मी ने उन्हें सामान्य ग्राहक समझकर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, अपराधियों ने उसे दबोच लिया। बदमाशों ने कर्मी के साथ जमकर मारपीट की और उसके कपड़े तक फाड़ डाले। 
 
इसके बाद उसकी जेब में रखे बिक्री के करीब 25,000 रुपये लूटकर तमाड़ की दिशा में फरार हो गए। गुरुवार सुबह घटना की सूचना चौका थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की।
 

ग्रिल का ताला न खोलने पर कर्मी को किया जख्मी

इससे पूर्व, चौका-कांड्रा सड़क पर बानसा स्थित सरकारी शराब दुकान में रात 10:57 बजे ही लूट का प्रयास किया गया था। 
 
दुकान के कर्मचारियों ने बताया कि तीन की संख्या में आए बदमाशों ने ग्रिल के पास पहुंचकर हथियार लहराया और ताला खोलने की धमकी दी। 
 
अपराधियों के पास एक आग्नेयास्त्र (पिस्तौल) और दो धारदार हथियार थे। सभी आपस में हिंदी में बातचीत कर रहे थे। दुकान के अंदर मौजूद कर्मियों ने साहस दिखाते हुए गेट नहीं खोला, जिससे अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके।
 
हालांकि, धक्का-मुक्की और हल्की झड़प के दौरान अपराधियों ने एक कर्मी पर धारदार नुकीले हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया।
 

राशन दुकान का एस्बेस्टस उखाड़कर 30 हजार नकद उड़ाए

उसी रात चौका थाना से सटे खूंटी गांव में चोरों ने शिव महतो की राशन दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान का एस्बेस्टस (छत) उखाड़कर अंदर दाखिल हुए और गल्ले में रखे ₹30,000 नकद समेत कई कीमती सामान बटोर ले गए। 
 
गुरुवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे मालिक को चोरी का पता चला। यह पूरी वारदात सामने लगी एक दुकान के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। 
 
इसके अलावा, उरमाल में ही एक अन्य दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
 

पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, CCTV फुटेज से अपराधियों की तलाश जारी

एक ही रात में राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे इलाकों में चार अलग-अलग आपराधिक घटनाओं से इलाके के व्यवसायियों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 
 
शराब दुकान और पेट्रोल पंप पर हुई वारदात के समय, अपराधियों के हुलिए और कार्यशैली (Modus Operandi) को देखते हुए पुलिस एक ही गिरोह की संलिप्तता मानकर जांच कर रही है।


चौका थाना पुलिस ने CCTV फुटेज, अपराधियों की बाइक और उनके भागने के रास्तों का मिलान शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।