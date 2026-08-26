निखार सबलोक हत्याकांड: CCTV में दिखी संदेहास्पद महिला बनी जांच की अहम कड़ी, कड़ाई से पूछताछ जारी

संसू, कपाली (चांडिल)। चांडिल थाना क्षेत्र के आसनबनी स्थित होटल टेंथ माईल स्टोन में कारोबारी निखार सबलोक की दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है।

हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस घटना के समय होटल में मौजूद लोगों की गतिविधियों को खंगाल रही है और अलग-अलग संदिग्धों से पूछताछ कर कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

नेताओं, कर्मचारियों और प्रबंधकों से गहन पूछताछ

पुलिस अब तक होटल के कर्मचारियों, मैनेजर और ग्राहकों समेत दर्जनों लोगों से पूछताछ कर चुकी है। जांच के सिलसिले में: