निखार सबलोक हत्याकांड: CCTV में दिखी संदेहास्पद महिला बनी जांच की अहम कड़ी, कड़ाई से पूछताछ जारी
पुलिस चांडिल के होटल टेंथ माइल स्टोन में कारोबारी निखार सबलोक हत्याकांड की जांच में तेजी लाई है। सीसीटीवी में दिखी संदिग्ध महिला से पूछताछ कर गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है।
HighLights
कारोबारी निखार सबलोक की होटल में हुई हत्या।
सीसीटीवी में दिखी संदिग्ध महिला जांच का केंद्र।
पुलिस होटल स्टाफ, नेताओं से कर रही पूछताछ।
नेताओं, कर्मचारियों और प्रबंधकों से गहन पूछताछ
पुलिस अब तक होटल के कर्मचारियों, मैनेजर और ग्राहकों समेत दर्जनों लोगों से पूछताछ कर चुकी है। जांच के सिलसिले में:
- नेताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों से पूछताछ: कांग्रेस नेता मनमन सिंह, इंटक प्रखंड अध्यक्ष गुरुचरण कर्मकार, आदिम जनजाति समाज के नेता सुकलाल पहाड़िया, पारंपरिक जांताल पूजा स्थल के कुड़ूम लाया भूषण पहाड़िया और जीवन सिंहदेव से पिछले तीन दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है।
- कंपनी प्रबंधक से सवाल-जवाब: पारंपरिक जांताल पूजा स्थल के समीप निर्माण कार्य करा रही अपेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक को भी प्रतिदिन पूछताछ के लिए थाने बुलाया जा रहा है।
CCTV में दिखी संदिग्ध महिला पर केंद्रित जांच
पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्याकांड से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि वारदात के वास्तविक कारणों और इसमें शामिल मुख्य आरोपियों का जल्द पर्दाफाश किया जा सके।
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