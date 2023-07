Jamshedpur: चांडिल में ट्रेलर की चपेट में आया ठेलेवाला, आधे घंटे तक फंसा रहा शव; मुआवजे को लेकर सड़क जाम

जमशेदपुर में चांडिल के नीमडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत एन.एच.32 टाटा-पुरुलिया सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया।यहां चांडिल स्टेशन बस्ती के सामने ट्रेलर के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान चांडिल स्टेशन बस्ती निवासी फुचू महतो के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक फुचू महतो का चांडिल स्टेशन में ठेला लगाते हैं।

चांडिल में ट्रेलर की चपेट में आया ठेलेवाला, आधे घंटे तक फंसा रहा शव मुआवजे को लेकर सड़क जाम

जागरण संवाददाता, चांडिल। झारखंड के जमशेदपुर में चांडिल के नीमडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत एन.एच.32 टाटा-पुरुलिया सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां चांडिल स्टेशन बस्ती के सामने ट्रेलर के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान चांडिल स्टेशन बस्ती निवासी फुचू महतो के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक फुचू महतो का चांडिल स्टेशन में ठेला लगाते हैं। दुर्घटना वाले दिन वे ठेला लेकर अपने घर की ओर वापस जा रहे थे। इस दौरान चांडिल की ओर से आ रहे ट्रेलर ने ठेले संचालक को चपेट में ले लिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आधे घंटे तक ट्रेलर में फंसा रहा शव घटना मंगलवार देर रात साढ़े दस बजे की है। वहीं ठेला संचालक फुचू महतो का शव ट्रेलर में ही आधा घंटा से फंसा रहा। बताया जा रहा है कि घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन खड़ा कर भागने में सफल रहा। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने एन.एच.33 सड़क को जाम कर दिया। मुआवजे की मांग पर अड़े रहे लोग वहीं हादसे की सूचना पर चांडिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची तथा सड़क जाम कर रहे आक्रोशित स्थानीय लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटाने की अपील की। हालांकि, लोग मुआवजे की मांग को लेकर अड़े रहे। समाचार लिखे जाने तक सड़क जाम कर भीड़ का बवाल जारी रहा।

