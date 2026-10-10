कैनरा बैंक डकैती के फरार आरोपियों की तलाश तेज, बिहार-बंगाल में पुलिस की दबिश; 10 लाख का इनाम घोषित

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोलमुरी स्थित कैनरा बैंक डकैती कांड में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बिहार से पश्चिम बंगाल तक छापेमारी तेज कर दी है। 24 सितंबर को हुई इस वारदात में अपराधियों ने बैंक से करीब 43 लाख रुपये नकद और लगभग 23 किलो सोना लूट लिया था। घटना के पर्दाफाश के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित 20 सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआइटी) लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच कर रही है।

हालांकि, अब तक आरोपित पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, डकैती कांड में समस्तीपुर के प्रियदर्शी उर्फ दर्शन कुमार, पटना के अक्षय कुमार उर्फ साका, पश्चिम बंगाल के रानीगंज निवासी अमन सिंह और बिहार के चंपारण निवासी ऋतिक कुमार समेत पांच संदिग्धों की तलाश की जा रही है।

पुलिस की टीमें आरोपितों के संभावित ठिकानों और घरों पर दबिश दे रही हैं। हालांकि, अधिकांश के घरों पर कोई नहीं मिला। समस्तीपुर निवासी प्रियदर्शी के घर पर उसकी विधवा मां मिलीं। उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी होने से इनकार किया।