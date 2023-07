महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कालेज के इमरजेंसी वार्ड की तस्‍वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे भाजपा नेता विकास सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्‍ट किया है जिसमें नर्स व स्वास्थ्य कर्मी कुर्सी पर पैर रख सोए हुए नजर आ रहे हैं। यह फोटो अस्पताल की पोल खोल रही है। इन सबसे मरीजों के लिए परेशानी बढ़ गई है।

एमजीएम अस्‍पताल की हालत देख चौंके भाजपा नेता।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से लेकर जिले की उपायुक्त विजया जाधव और यहां तक की महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डा. केएन सिंह व अधीक्षक डा. रविंद्र कुमार सक्रिय हैं, बावजूद अस्पताल की व्यवस्था से जंग नहीं हट रही है। इमरजेंसी वार्ड में गहरी नींद में सो रहे कर्मी मंगलवार को भाजपा नेता विकास सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक फोटो पोस्ट किया है, जो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल होता रहा। यह फोटो अस्पताल की पोल खोल रही है। दरअसल, सोमवार की देर रात लगभग डेढ़ बजे मानगो डिमना रोड निवासी विजय मंडल की तबीयत खराब होने पर वह इलाज कराने पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि इमरजेंसी विभाग के ड्यूटी रूम में एक भी डाक्टर नहीं है। वहीं, नर्स व स्वास्थ्य कर्मी कुर्सी पर पैर रख सोए हुए हैं। तस्‍वीर वायरल होने के बाद से हलचल फोटो शेयर करने वाले व्यक्ति ने लिखा है, मैं यह तस्वीर केवल इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि यह जीवन बचाने वाले मंदिर की है, जहां डाक्टर रूपी भगवान ड्यूटी बजाने के समय विश्राम कर रहे हैं। फोटो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। घर से पंखा लाकर इलाज करा रहे मरीज वहीं, एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डा. रविंद्र कुमार का कहना है कि बुधवार को इसे सीसीटीवी में देखा जाएगा। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल की व्यवस्था में काफी सुधार हुई है। वहीं, अस्पताल के कई विभागों में पंखा खराब हो गया है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। स्थिति यह हो गई है कि मरीज अपने-अपने घर से पंखा लाकर इलाज करा रहे हैं भाजपा नेता विकास सिंह ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, यह कोल्‍हान के सबसे बड़े अस्‍पताल एमजीएम की तस्‍वीर है। कल (4 जुलाई) देर रात डेढ़ बजे मेरे खास दोस्‍त विजय मंडल अपने पड़ोसी की तबीयत ठीक न होने के चलते अस्‍पताल पहुंचे। करीब सवा एक बजे उन्‍होंने मुझे कॉल किया, तो मैं भी वहां पहुंच गया। अस्‍पताल में इमरजेंसी वार्ड की स्थिति को देखकर मैं चौंक गया। उन्‍होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि क्‍या जिम्‍मेदार लोगों को भी इस तस्‍वीर को देखकर इतनी ही हैरानी होगा, जितनी मुझे हुई!

