Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    जमशेदपुर में दो बाइकों की भीषण टक्कर, ड्यूटी से लौट रहे टाटा मोटर्स कर्मी की मौत; 3 युवक गंभीर

    By Anwesh AmbesthaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 01:20 PM (IST)

    जमशेदपुर के निर्मल चौक पर दो बाइकों की जोरदार टक्कर में टाटा मोटर्स के ठेका कर्मी राकेश महतो की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ...और पढ़ें

    जमशेदपुर में दो बाइकों की भीषण टक्कर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जमशेदपुर में दो बाइकों की भीषण टक्कर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    HighLights

    1. जमशेदपुर में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत।

    2. मृतक टाटा मोटर्स का ठेका कर्मी, तीन अन्य गंभीर घायल।

    3. निर्मल चौक ब्लैक स्पॉट घोषित, सुरक्षा उपायों की मांग।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के एमजीएम थाना क्षेत्र के निर्मल चौक-टाटा पत्थर के पास मंगलवार देर रात दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में 24 वर्षीय युवक राकेश महतो की मौत हो गई। हादसे में तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना रात करीब 11:30 बजे से मध्यरात्रि के बीच हुई।

    मृतक की पहचान धनिया निवासी राकेश महतो के रूप में हुई है। वह टाटा मोटर्स में ठेका कर्मी था। ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान निर्मल चौक  के पास उसकी बाइक की सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। 

    परिजनों के अनुसार राकेश परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी मौत की सूचना मिलते ही घर में मातम पसर गया।

    बिना नंबर की बाइक पर आ रहे थे तीन युवक 

    बताया गया कि राकेश ग्लैमर बाइक पर सवार था, जबकि दूसरी ओर से बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक पर तीन युवक आ रहे थे। दूसरी बाइक पर सवार युवकों की पहचान जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के तिलामुड़ा निवासी समीर माझी (17), समीर कालिंदी (20) और बिरसा माझी (18) के रूप में हुई है।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद राकेश को मृत घोषित कर दिया। तीनों घायलों का इलाज जारी है।

    स्थानीय लोगों के अनुसार निर्मल चौक-टाटा पत्थर के पास पिछले कुछ समय में आठ से दस सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रहे हादसों के कारण क्षेत्र को ब्लैक स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए स्पीड ब्रेकर, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, सड़क संकेतक और यातायात नियंत्रण की व्यवस्था करने की मांग की है।

    खबरें और भी