जमशेदपुर में दो बाइकों की भीषण टक्कर, ड्यूटी से लौट रहे टाटा मोटर्स कर्मी की मौत; 3 युवक गंभीर

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के एमजीएम थाना क्षेत्र के निर्मल चौक-टाटा पत्थर के पास मंगलवार देर रात दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में 24 वर्षीय युवक राकेश महतो की मौत हो गई। हादसे में तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना रात करीब 11:30 बजे से मध्यरात्रि के बीच हुई।

मृतक की पहचान धनिया निवासी राकेश महतो के रूप में हुई है। वह टाटा मोटर्स में ठेका कर्मी था। ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान निर्मल चौक के पास उसकी बाइक की सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई।

परिजनों के अनुसार राकेश परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी मौत की सूचना मिलते ही घर में मातम पसर गया। बिना नंबर की बाइक पर आ रहे थे तीन युवक बताया गया कि राकेश ग्लैमर बाइक पर सवार था, जबकि दूसरी ओर से बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक पर तीन युवक आ रहे थे। दूसरी बाइक पर सवार युवकों की पहचान जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के तिलामुड़ा निवासी समीर माझी (17), समीर कालिंदी (20) और बिरसा माझी (18) के रूप में हुई है।