लाल पाड़ की साड़ी पहनकर पुरुष करते हैं चंडी पाठ, जानिए स्वप्नादेश से शुरू हुई इस पूजा का रहस्य

अमलेश कुमार, बलरामपुर। लाल पाड़ की साड़ी, माथे पर चमचमाता सिंदूर, पैरों में रची आलता और शरीर पर सजे पारंपरिक आभूषण! नारी रूप धारण किए एक पुरुष जब मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष बैठकर चंडी मंत्रों का सुस्पष्ट पाठ करता है, तो देखने वाले भक्ति और अचरज से भर उठते हैं।

यह किसी नाटक या मंचीय प्रस्तुति का दृश्य नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र स्थित गेड़गेड्डी गांव की असल तस्वीर है।

यहां पुरुष के नारी रूप में मां की आराधना करने की यह अनोखी साधना पूरे क्षेत्र में कौतूहल और अपार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

स्वप्नादेश से जुड़ी आस्था की अद्भुत कहानी

इस अनूठी पूजा की शुरुआत भी किसी सामान्य धार्मिक आयोजन की तरह नहीं हुई। इसके पीछे स्वप्न में मां दुर्गा के दर्शन और कथित स्वप्नादेश से जुड़ी आस्था की एक गहरी कहानी है।

पूजा के मुख्य आयोजक पवित्र सिंह सरदार बताते हैं कि करीब तीन वर्ष पहले उन्हें स्वप्न में मां दुर्गा का दिव्य दर्शन हुआ था। इसके बाद उन्होंने एक छोटे से घट (कलश) में गुप्त रूप से मां की आराधना शुरू की।

उनका दावा है कि जब उन्हें दोबारा स्वप्नादेश मिला, तो उन्होंने अपने मित्रों और ग्रामीणों के सहयोग से पिछले वर्ष मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर सार्वजनिक रूप से पूजा का शुभारंभ किया।

पंचमी से विजयादशमी तक नारी रूप में साधना

इस वर्ष गेड़गेड्डी गांव में सार्वजनिक दुर्गापूजा का यह दूसरा आयोजन किया जा रहा है। गेड़गेड्डी गांव की इस पूजा की सबसे बड़ी और खास विशेषता आयोजक पवित्र सिंह सरदार का विशिष्ट साधना मार्ग है।

उनकी अटूट मान्यता है कि देवी के निर्देशानुसार वे महापंचमी से लेकर विजयादशमी तक पूरी तरह से नारी रूप धारण कर ही मां की सेवा करते हैं।

इस दौरान वे प्रतिदिन लाल पाड़ की साड़ी पहनते हैं, माथे पर सिंदूर और पैरों में आलता सजाते हैं तथा पारंपरिक आभूषण पहनकर तैयार होते हैं। इसके बाद वे स्वयं चंडी मंत्रों का शुद्ध पाठ और उच्चारण करते हुए पूजा-अर्चना संपन्न कराते हैं।

सामान्यतः दुर्गापूजा में ब्राह्मण पुरोहित मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन यहां आयोजक स्वयं ही पूजा की समस्त जिम्मेदारियां निभाते हैं।

नारी रूप धारण कर चंडी पाठ करने की यह साधना इस आयोजन को अन्य सभी जगहों की पूजा से बिल्कुल अलग और विशिष्ट पहचान देती है।

आर्थिक तंगी के बावजूद जगमगा रही आस्था की ज्योत

शंकर सिंह भूमिज सार्वजनिन दुर्गापूजा समिति के बैनर तले आयोजित इस पूजा में गांव के लोग अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा सहयोग करते हैं।

हालांकि, आर्थिक संसाधनों की भारी कमी के कारण भव्य पंडाल और आकर्षक विद्युत सज्जा (लाइटिंग) की व्यवस्था कर पाना समिति के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

इसके बावजूद मां की भक्ति को लेकर आयोजक और ग्रामीणों का उत्साह थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। रविवार को पवित्र सिंह सरदार ने स्थानीय विधायक और राज्य सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की गुहार लगाई।

उनका कहना है कि यदि सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त होता है, तो इस अनूठी धार्मिक परंपरा को और अधिक सुव्यवस्थित तथा भव्य स्वरूप दिया जा सकेगा।



