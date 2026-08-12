बहरागोड़ा में इंडस्ट्रियल फ्यूल कंपनी में लगी आग, पास में पेट्रोल पंप होने से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बहरागोड़ा। खंडामौदा के समीप एनएच-49 किनारे छोटा अर्जुना स्थित फलक इंडस्ट्रियल फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड परिसर में बुधवार को अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं और घना धुआं आसपास के इलाके में फैल गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया। प्रशासन की तत्परता और फायर ब्रिगेड की कार्रवाई से आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।

आग लगने के वास्तविक कारणों का लगाया जा रहा पता आग की लपटों और धुएं का गुबार देखकर आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। घटना की गंभीरता इस वजह से भी बढ़ गई थी कि घटनास्थल से महज 60 मीटर की दूरी पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप स्थित है। समय रहते आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू होने से संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया।