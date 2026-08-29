रेलवे का मेगा ब्लॉक: टाटानगर नहीं आएगी उत्कल एक्सप्रेस, इस्पात समेत 14 ट्रेनों का चक्का थमा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के बागडेही स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और बागडेही-जामदा सेक्शन के बीच चौथी लाइन के कमीशनिंग को लेकर नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) का कार्य किया जाएगा।

इसके कारण एक व दो नवंबर तक प्री-एनआई और तीन नवंबर को एनआई का काम होगा। रेलवे के इस कार्य का ट्रेनों के परिचालन पर व्यापक असर पड़ेगा।

रेल प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार प्री-एनआई व एनआई काम के दौरान दो घंटे का सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन (एसएंडटी) डिस्कनेक्शन और चार घंटे का पूर्ण ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। ऐसे में कई ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में रद किया गया है।

रद होने वाली ट्रेनों के नाम व तारीख 68029-68030 राउरकेला-झारसुगुड़ा-राउरकेला मेमू : एक से तीन नवंबर

18109-18110 टाटानगर-इतवरी-टाटा एक्सप्रेस : एक से ती नवंबर

18175 हटिया-झारसुगुड़ा एक्सप्रेस : एक से तीन नवंबर

18176 झारसुगुड़ा-हटिया एक्सप्रेस : दो से चार नवंबर

22861 हावड़ा-कंटाबाजी इस्पात एक्सप्रेस : तीन नवंबर

22862 हावड़ा-कांताबांजी इस्पात एक्सप्रेस : चार नवंबर

18107 राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस : तीन नवंबर

18108 जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस : चार नवंबर

13425 मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस : 31 अक्टूबर

13426 सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस : दो नवंबर

18125-18126 राउरकेला-पुरी एक्सप्रेस : तीन नवंबर

17433 तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस : दो नवंबर

17434 रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस : पांच नवंबर

22839-22840 भुवनेश्वर-राउरकेला-भुवनेश्वर एक्सप्रेस : तीन नवंबर दो नवंबर को टाटा नहीं आएगी उत्कल एक्सप्रेस रेल प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत 18477-18478 पुरी-योग नगरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। दो नवंबर को यह ट्रेन टाटानगर नहीं आएगी।