Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

आसनबनी में वीबीजीरामजी योजना पर मंथन: 2026-27 के जीपीडीपी प्लान पर बनी सहमति, जल संरक्षण पर जोर

By Parmeshwar Saw Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 11:15 PM (IST)

आसनबनी पंचायत में वीबी जीरामजी योजना के तहत ग्रामसभा आयोजित हुई, जिसमें 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की रूपरेखा तैयार की गई।

आसनबनी पंचायत भवन परिसर में गुरुवार को 'वीबीजीरामजीयोजना' के लिए ग्रामसभा का आयोजन किया गया।

आसनबनी पंचायत भवन परिसर में गुरुवार को 'वीबीजीरामजीयोजना' के लिए ग्रामसभा का आयोजन किया गया।

HighLights

  1. 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार।

  2. जल संरक्षण, सड़क, सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया।

  3. स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

संसू, कपाली (चांडिल)। आसनबनी पंचायत भवन परिसर में गुरुवार को 'वीबी जीरामजी योजना' के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय ग्रामसभा का आयोजन किया गया। 
 
ग्राम प्रधान प्रबोध उरांव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की रूपरेखा तैयार की गई। 
 
गांव के सर्वांगीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामसभा को संबोधित करते हुए ग्राम प्रधान प्रबोध उरांव ने ग्रामीणों को वीबीजीरामजी योजना के तहत मिलने वाले विभिन्न लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 
 
उन्होंने ग्रामीणों को आगे आकर इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इससे जहां ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा वहीं लोग आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
 

जल संरक्षण और बुनियादी ढांचे पर मुख्य फोकस

बैठक में पर्यावरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया:

  •     जल संरक्षण: ग्राम प्रधान ने जल संचयन और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसके लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया।
  •    सड़क एवं सिंचाई: गांव की कच्ची सड़कों के पक्कीकरण और किसानों के लिए बेहतर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग पर सहमति बनी।
  •     स्वच्छता प्रबंधन: गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कचरा निष्पादन (वेस्ट मैनेजमेंट) की ठोस व्यवस्था करने पर विचार-विमर्श हुआ।
  •     सामाजिक सुरक्षा: महिला एवं बाल विकास के साथ-साथ उनके अधिकारों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी सकारात्मक बातचीत हुई।


इस अवसर पर मुखिया विदु मुर्मू, पूर्व मुखिया गुरुचरण सिंह सरदार और उपमुखिया प्रदीप महतो समेत पंचायत के कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में गांव के विकास के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया।