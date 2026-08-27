आसनबनी में वीबीजीरामजी योजना पर मंथन: 2026-27 के जीपीडीपी प्लान पर बनी सहमति, जल संरक्षण पर जोर

संसू, कपाली (चांडिल)। आसनबनी पंचायत भवन परिसर में गुरुवार को 'वीबी जीरामजी योजना' के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय ग्रामसभा का आयोजन किया गया।

ग्राम प्रधान प्रबोध उरांव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की रूपरेखा तैयार की गई।

गांव के सर्वांगीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामसभा को संबोधित करते हुए ग्राम प्रधान प्रबोध उरांव ने ग्रामीणों को वीबीजीरामजी योजना के तहत मिलने वाले विभिन्न लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने ग्रामीणों को आगे आकर इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इससे जहां ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा वहीं लोग आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

जल संरक्षण और बुनियादी ढांचे पर मुख्य फोकस

बैठक में पर्यावरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया: