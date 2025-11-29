पूर्वी सिंहभूम जिले में 65.7% बच्चे ANEMIA के शिकार, सिविल सर्जन ने जताई कड़ी चिंता
पूर्वी सिंहभूम जिले में 65.7% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं, जिस पर सिविल सर्जन ने गहरी चिंता जताई है। एनीमिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंतित कर दिया है, क्योंकि यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान और शिविरों के माध्यम से इस समस्या से निपटने के लिए प्रयासरत है और प्रभावित बच्चों को सहायता प्रदान कर रहा है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि एनीमिया उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और परिवार कल्याण विभाग संयुक्त रूप से मिशन मोड में काम करेंगे। छह माह से 59 माह तक के बच्चों की नियमित जांच, फॉलो-अप, और आयरन सप्लीमेंटेशन पर विशेष फोकस किया जाएगा।
स्कूलों में भी हर बुधवार आयरन की दवा बच्चों को दी जाएगी। ताकि उनकी हेमोग्लोबिन स्थिति की सतत निगरानी की जा सके और समय रहते एनीमिया पर नियंत्रण पाया जा सके।
डॉ. साहिर पाल ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान के सभी दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
