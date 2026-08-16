Arka Jain के दीक्षांत समारोह में पहुंचे 'सुपर 30' के आनंद कुमार, कहा- हैवी पैकेज नहीं, स्किल्स पर दें ध्यान

जासं, जमशेदपुर। अर्का जैन विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ रविवार को एक्सएलआरआई स्थित टाटा ऑडिटोरियम में भव्य स्वागत समारोह ‘आरंभ 2026’ के साथ हुआ।

बतौर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध शिक्षाविद् और 'सुपर 30' के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार ने शिरकत की। खचाखच भरे ऑडिटोरियम में उन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए ज्ञान की भूख जगाने और भारी-भरकम पैकेज के बजाय स्किल्स पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।

डिग्री नहीं, हुनर दिलाएगा पहचान

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए आनंद कुमार ने कहा कि वर्तमान दौर केवल डिग्री हासिल करने का नहीं, बल्कि व्यावहारिक हुनर विकसित करने का है।

युवाओं को सिर्फ नौकरी की तलाश करने के बजाय नवाचार (इनोवेशन) पर जोर देना चाहिए। अपने संघर्ष के दिनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होतीं, लेकिन विपरीत हालातों से लड़कर ही वास्तविक सफलता मिलती है।

सफलता के चार मूल मंत्र और प्रेरक उदाहरण

उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेते हुए ऊंचे लक्ष्य तय करने का आह्वान किया। आनंद कुमार ने विद्यार्थियों को भटकाव से बचने के लिए सफलता के चार मूल मंत्र- प्रबल प्यास, सकारात्मक सोच, अथक प्रयास और असीम धैर्य बताए।

उन्होंने 'सुपर 30' के पूर्व छात्रों जैसे नालंदा के किसान पुत्र अभिषेक राज (वर्तमान में टेक्सास की कंपनी में कार्यरत) और गूगल वैज्ञानिक शशि नारायण की संघर्षपूर्ण कहानियों को साझा करते हुए कहा कि सीखने की प्रबल जिज्ञासा ही इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाती है।

उच्च शिक्षा में पलायन रोकने की पहल और अंतरराष्ट्रीय करार

समारोह के दौरान उन्होंने झारखंड से उच्च शिक्षा के लिए होने वाले पलायन को रोकने में अर्का जैन विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की।

इस सत्र में करीब 2400 विद्यार्थियों ने लगभग 35 पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया है। इस वर्ष फोरेंसिक साइंस जैसे नए रोजगारपरक कोर्स शुरू किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय का जल्द ही जापान की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी के साथ करार होगा, जिससे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का रंग

समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय गीत और दीप प्रज्वलन से हुई। नव नामांकित विद्यार्थियों ने इनॉग्रल डांस, सेमी क्लासिकल नृत्य, लाइव बैंड और एक आकर्षक फैशन शो प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

इस अवसर पर यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।