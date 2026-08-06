यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ पर रेलवे सख्त: Amrit Bharat की पैंट्री कार से 360 अनधिकृत वाटर बोतलें जब्त

संसू, खड़गपुर। रेल यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खड़गपुर रेल मंडल ने एक बड़ी कार्रवाई की है।

वाणिज्य विभाग की टीम ने अमृत भारत एक्सप्रेस की पैंट्री कार में औचक निरीक्षण कर 360 अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल (वाटर बॉटल्स) की बोतलें जब्त की हैं।

शालीमार स्टेशन पर हुई औचक जांच

जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 17065 चारलापल्ली-शालीमार अमृत भारत एक्सप्रेस के शालीमार स्टेशन पहुंचने पर रेलवे के वाणिज्य विभाग की टीम ने ट्रेन की पैंट्री कार का औचक निरीक्षण किया।

जांच के दौरान पैंट्री कार में बड़ी संख्या में ऐसी पानी की बोतलें पाई गईं, जिन्हें रेलवे द्वारा बिक्री की स्वीकृति नहीं दी गई थी। रेलवे अधिकारियों ने सभी 360 बोतलों को तुरंत जब्त कर लिया।

संबंधित कैटरिंग सेवा प्रदाता (वेंडर) के खिलाफ अनुबंध की शर्तों तथा रेलवे नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

रेलवे की यात्रियों से अपील

रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह अभियान यात्रियों को प्रमाणित और शुद्ध खाद्य व पेय सामग्री मुहैया कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवाओं और पैंट्री कारों की ऐसी अचानक जांच आगे भी जारी रहेगी।



रेल प्रशासन ने यात्रियों से भी अपील की है कि वे किसी भी असुविधा या स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए केवल अधिकृत रेलवे कैटरिंग स्टाफ या स्टेशनों पर बने स्वीकृत आउटलेट से ही भोजन और पैकेज्ड पेयजल खरीदें।