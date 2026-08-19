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अलकेमिस्ट एविएशन हादसा: पुराने विमान का फॉल्ट था या स्टंट? अमेरिका भेजे गए कल-पुर्जे, 2 साल बीतने पर भी रिपोर्ट का इंतजार

By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Wed, 19 Aug 2026 09:12 PM (GMT+05:30)

चांडिल डैम में अलकेमिस्ट एविएशन के विमान हादसे को दो साल हो गए हैं, लेकिन दुर्घटना का कारण अब भी रहस्य बना हुआ है। पीड़ित परिवार जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

चांडिल डैम में अलकेमिस्ट एविएशन का प्रशिक्षु विमान (सेसना-152) दुर्घटनाग्रस्त होने के दो वर्ष पूरे हो चुके हैं।

चांडिल डैम में अलकेमिस्ट एविएशन का प्रशिक्षु विमान (सेसना-152) दुर्घटनाग्रस्त होने के दो वर्ष पूरे हो चुके हैं।

HighLights

  1. चांडिल डैम विमान हादसे को दो साल पूरे हो चुके हैं।

  2. दुर्घटना का कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है, रिपोर्ट प्रतीक्षित।

  3. विमान के कल-पुर्जे गहन जांच के लिए अमेरिका भेजे गए।

जासं, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिले की सीमा पर स्थित चांडिल डैम में अलकेमिस्ट एविएशन का प्रशिक्षु विमान (सेसना-152) दुर्घटनाग्रस्त होने के दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। 
 
लेकिन हादसे की असली वजह अब तक रहस्य बनी हुई है। 20 अगस्त 2024 को हुए इस दर्दनाक हादसे में प्रशिक्षक कैप्टन जीतशत्रु आनंद और प्रशिक्षु पायलट शुभोदीप दत्ता की असमय मौत हो गई थी। 
 
दुर्घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) कर रहा है, और पीड़ित परिवार आज भी जांच की अंतिम रिपोर्ट के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
 
हादसे के बाद से ही विमान की स्थिति और दुर्घटना के कारणों को लेकर लगातार कई सवाल उठते रहे। जहां एक तरफ विमान के अत्यधिक पुराना होने और रखरखाव में लापरवाही के आरोप लगे। 
 
वहीं दूसरी ओर अलकेमिस्ट एविएशन के प्रबंध निदेशक (MD) मृणाल कांति पाल ने दावा किया था कि प्रशिक्षक और प्रशिक्षु चांडिल डैम के पानी के ऊपर ‘व्हील वॉश’ स्टंट कर रहे थे। 
 
हालांकि, इन दावों और आरोपों की असलियत AAIB की अंतिम जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी।
 

'गलती किसी की भी हो, मैंने अपना इकलौता बेटा खो दिया'

आदित्यपुर के इच्छापुर निवासी प्रदीप दत्ता और सुर्पणा दत्ता ने इस हादसे में अपना इकलौता बेटा शुभोदीप खो दिया। हादसे के दो साल बाद भी परिवार बेटे की स्मृतियों के सहारे ही जीवन बिता रहा है। 
 
घर के मुख्य दरवाजे पर आज भी शुभोदीप के नाम की नेम प्लेट टंगी है। शुभोदीप की मां सुर्पणा दत्ता बेटे को याद कर आज भी फफक पड़ती हैं। 
 
वे कहती हैं क‍ि गलती किसकी थी, मुझे नहीं पता। कभी कहा गया कि विमान पुराना था तो कभी कहा गया कि वे स्टंट कर रहे थे। लेकिन इन सब आरोपों के बीच मैंने तो अपना इकलौता बच्चा खो दिया।
 
वे भावुक होकर बताती हैं कि बचपन में जब शुभोदीप को बुखार होता था और वे उसका सिर नल के नीचे धोती थीं, तो वह कहता था- मां, इससे मेरा दम घुटता है। 
 
आज भी जब वे बेटे के पानी में समा जाने की कल्पना करती हैं, तो सिहर उठती हैं। उन्हें मलाल है कि वे आखिरी वक्त में अपने बेटे के पास भी नहीं थीं।
 

न इंश्योरेंस का पैसा लिया, न बाकी बचे कोर्स की फीस

शुभोदीप के पिता प्रदीप दत्ता के अनुसार, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के पूरे कोर्स की फीस करीब 29 लाख रुपये तय थी, जिसमें से उन्होंने किस्तों में 15.25 लाख रुपये जमा कर दिए थे। 
 
इसके अलावा 100 घंटे की फ्लाइंग के लिए प्रति घंटे 8,000 रुपये अलग से देने थे। हादसे के वक्त शुभोदीप 83 घंटे की उड़ान पूरी कर चुका था, यानी 17 घंटे की जमा राशि अभी भी संस्थान के पास बकाया है। 
 
प्रदीप दत्ता बताते हैं कि उन्होंने न तो बची हुई फीस वापस ली है और न ही इंश्योरेंस की राशि का दावा किया है। उनका कहना है कि वे डीजीसीए और एएआईबी की अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद ही कोई कानूनी कदम उठाएंगे।
 

20 अगस्त 2024: सोनारी से उड़ी थी मौत की उड़ान

20 अगस्त 2024 की सुबह करीब 10:30 बजे अलकेमिस्ट एविएशन का सेसना-152 विमान जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से रूटीन ट्रेनिंग के लिए रवाना हुआ था। 
 
दोपहर करीब 12 बजे विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के रडार से अचानक गायब हो गया। इसके बाद एनडीआरएफ और भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने चांडिल डैम में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। 
 
दो दिन बाद दोनों पायलटों के शव बरामद किए गए थे, जबकि 26 अगस्त की रात सोनार सिस्टम की मदद से डूब चुके विमान का मलबा बाहर निकाला गया था।
 

कैप्टन जीतशत्रु के पिता ने किया 6.10 करोड़ का क्लेम

दूसरी तरफ, मृतक प्रशिक्षक कैप्टन जीतशत्रु के पिता राम बालक प्रसाद ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद उन्हें मई महीने में 50 लाख रुपये का अंतरिम इंश्योरेंस मिला है, जबकि उन्होंने कुल 6 करोड़ 10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को पत्र लिखा गया था, जहां से जवाब आया है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के मुख्य कल-पुर्जों को गहन तकनीकी जांच के लिए अमेरिका भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही हादसे के असल जिम्मेदार तय हो सकेंगे।

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