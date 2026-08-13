दक्षिण पूर्व रेलवे का बड़ा फैसला: 4 जोड़ी ट्रेनों का टर्मिनल बदला, अजमेर एक्सप्रेस अब शालीमार से चलेगी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे की चार जोड़ी महत्वपूर्ण मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के आरंभिक व अंतिम टर्मिनल में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत टाटानगर होकर चलने वाली 18009-18010 संतरागाछी-अजमेर एक्सप्रेस अब संतरागाछी के बजाय शालीमार स्टेशन से संचालित होगी।

रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे के इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। अजमेर एक्सप्रेस टाटानगर और आसपास के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेन है।

टर्मिनल में बदलाव के बाद टाटानगर से अजमेर व अन्य रूटों पर जाने वाले यात्रियों को अब शालीमार से ट्रेन की सेवा मिलेगी। हालांकि, रेलवे द्वारा इस बदलाव की प्रभावी तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।

इन 4 जोड़ी ट्रेनों का बदला गया स्टेशन

रेलवे बोर्ड ने हावड़ा और संतरागाछी स्टेशनों पर ट्रेनों का दबाव कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रमुख ट्रेनों को शालीमार स्थानांतरित किया है: