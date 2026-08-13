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    दक्षिण पूर्व रेलवे का बड़ा फैसला: 4 जोड़ी ट्रेनों का टर्मिनल बदला, अजमेर एक्सप्रेस अब शालीमार से चलेगी

    By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:53 PM (IST)

    रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे की चार जोड़ी ट्रेनों के टर्मिनल बदलने का निर्णय लिया है, जिसमें संतरागाछी-अजमेर एक्सप्रेस अब शालीमार से चलेगी। यह बद ...और पढ़ें

    रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे के इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।

    रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे के इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।

    HighLights

    1. संतरागाछी-अजमेर एक्सप्रेस अब शालीमार स्टेशन से चलेगी, रेलवे बोर्ड की मंजूरी।

    2. हावड़ा और संतरागाछी स्टेशनों पर ट्रेनों का दबाव कम होगा।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे की चार जोड़ी महत्वपूर्ण मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के आरंभिक व अंतिम टर्मिनल में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। 
     
    इसके तहत टाटानगर होकर चलने वाली 18009-18010 संतरागाछी-अजमेर एक्सप्रेस अब संतरागाछी के बजाय शालीमार स्टेशन से संचालित होगी।
     
    रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे के इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। अजमेर एक्सप्रेस टाटानगर और आसपास के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेन है।
     
    टर्मिनल में बदलाव के बाद टाटानगर से अजमेर व अन्य रूटों पर जाने वाले यात्रियों को अब शालीमार से ट्रेन की सेवा मिलेगी। हालांकि, रेलवे द्वारा इस बदलाव की प्रभावी तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।
     

    इन 4 जोड़ी ट्रेनों का बदला गया स्टेशन

    रेलवे बोर्ड ने हावड़ा और संतरागाछी स्टेशनों पर ट्रेनों का दबाव कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रमुख ट्रेनों को शालीमार स्थानांतरित किया है:

    •     22851-22852 संतरागाछी-मंगलुरु सेंट्रल विवेक एक्सप्रेस
    •     18009-18010 संतरागाछी-अजमेर एक्सप्रेस
    •     22817-22818 हावड़ा-मैसूर एक्सप्रेस
    •     12867-12868 हावड़ा-पुडुचेरी एक्सप्रेस


    रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस के टर्मिनल में भी संशोधन

    इसके अतिरिक्त, 12884 पुरुलिया-हावड़ा रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस का आरंभिक टर्मिनल हावड़ा से बदलकर संतरागाछी कर दिया गया है।

    रेल अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य रेल परिचालन को अधिक सुगम बनाना और हावड़ा जैसे अतिव्यस्त स्टेशन पर ट्रेनों के दबाव व भीड़ को नियंत्रित करना है।