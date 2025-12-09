जमशेदपुर में पहली बार AI Innovation समिट 18 जनवरी को, विदेशों में स्टार्टअप कर रहे युवा देंगे नई पीढ़ी को दिशा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर के युवा मस्तिष्क को नई दिशा देने और भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते रोजगार अवसरों को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर में पहली बार एआई इनोवेशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। यह समिट 18 जनवरी को साकची स्थित राजेंद्र विद्यालय के सभागार में आयोजित होगी।

इसमें विदेशों और देश में एआई आधारित स्टार्टअप चलाने वाले जमशेदपुर के कई युवा उद्यमी शामिल होंगे। ये छात्रों को अपने अनुभवों, चुनौतियों और उद्योग के भविष्य से रूबरू कराएंगे। समिट का नाम ‘स्पेसशिप-2026’ रखा गया है। यह अपने प्रकार का शहर का पहला ऐसा आयोजन होगा जो एआई में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। कक्षा आठ से उपर के विद्यार्थी हो सकते हैं शामिल समिट में शामिल होने के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कक्षा आठ से ऊपर के विद्यार्थी व विशेषज्ञ पंजीकरण कर सकते हैं और अपने आइडिया भी अपलोड कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ आइडियाज को कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। बीए इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन एवं आयोजन समिति के प्रमुख डॉ. एसके. सिंह ने साकची स्थित बिहार एसोसिएशन परिसर में पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस समिट का मकसद छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और तकनीकी नवाचारों के वास्तविक उपयोग और रोजगार संभावनाओं से जोड़ना है। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका और तारापोर एग्रिको की प्राचार्य इशिता डे, चिन्मया साउथ पार्क की प्रिंसिपल मिक्की सिंह, आंध्र एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल पियाली मुखर्जी, राजेंद्र विद्यालय की प्रिंसिपल अनिता तिवारी, खुशबू ठाकुर सहित कई शिक्षाविद शामिल थीं।



विदेशों में कमाल करने वाले युवा उद्यमी होंगे आकर्षण का केंद्र समिट में कुल पांच युवा उद्यमी शामिल होंगे, जिनमें से चार जमशेदपुर के हैं और वर्तमान में अमेरिका में एआई आधारित कंपनियों का संचालन कर रहे हैं। ये प्रतिभागियों को बताएंगे कि किस तरह एक आइडिया को सफल स्टार्टअप में बदला जा सकता है और यात्रा के दौरान कौन-कौन सी चुनौतियां आती हैं।



एआई समिट में शामिल होने वाले उद्यमी:



अभिषेक कुमार - CIO, AcesHope एवं Co-Founder, Two Atom, USA



रंजन कुमार - टेक लीड, Facebook (Meta), USA



वत्सला उपाध्याय - Founder & CEO, AI Junoon, USA



सुधाकर कंडालना - Founder, Silver Business Services, USA



अभिजीत कुमार - Co-Founder, Clientell & GoKattles, Bengaluru



