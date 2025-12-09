जमशेदपुर में पहली बार AI Innovation समिट 18 जनवरी को, विदेशों में स्टार्टअप कर रहे युवा देंगे नई पीढ़ी को दिशा
जमशेदपुर में पहली बार 18 जनवरी को AI Innovation समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में विदेशों में स्टार्टअप कर रहे युवा नई पीढ़ी को दिशा देंगे। यह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर के युवा मस्तिष्क को नई दिशा देने और भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते रोजगार अवसरों को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर में पहली बार एआई इनोवेशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। यह समिट 18 जनवरी को साकची स्थित राजेंद्र विद्यालय के सभागार में आयोजित होगी।
कक्षा आठ से उपर के विद्यार्थी हो सकते हैं शामिल
बीए इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन एवं आयोजन समिति के प्रमुख डॉ. एसके. सिंह ने साकची स्थित बिहार एसोसिएशन परिसर में पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी।
पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका और तारापोर एग्रिको की प्राचार्य इशिता डे, चिन्मया साउथ पार्क की प्रिंसिपल मिक्की सिंह, आंध्र एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल पियाली मुखर्जी, राजेंद्र विद्यालय की प्रिंसिपल अनिता तिवारी, खुशबू ठाकुर सहित कई शिक्षाविद शामिल थीं।
विदेशों में कमाल करने वाले युवा उद्यमी होंगे आकर्षण का केंद्र
समिट में कुल पांच युवा उद्यमी शामिल होंगे, जिनमें से चार जमशेदपुर के हैं और वर्तमान में अमेरिका में एआई आधारित कंपनियों का संचालन कर रहे हैं। ये प्रतिभागियों को बताएंगे कि किस तरह एक आइडिया को सफल स्टार्टअप में बदला जा सकता है और यात्रा के दौरान कौन-कौन सी चुनौतियां आती हैं।
एआई समिट में शामिल होने वाले उद्यमी:
अभिषेक कुमार - CIO, AcesHope एवं Co-Founder, Two Atom, USA
रंजन कुमार - टेक लीड, Facebook (Meta), USA
वत्सला उपाध्याय - Founder & CEO, AI Junoon, USA
सुधाकर कंडालना - Founder, Silver Business Services, USA
अभिजीत कुमार - Co-Founder, Clientell & GoKattles, Bengaluru
आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी जुड़ेंगे
कार्यक्रम में पांच वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जिनका जमशेदपुर से गहरा संबंध रहा है। इनमें धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार, ओडिशा सरकार के उप सचिव अन्या दास, जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, केरल सरकार में एसडीएम सुमित कुमार ठाकुर,
कर्नाटक सरकार में कमर्शियल टैक्स एन्फोर्समेंट विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर कनिष्क प्रमुख हैं। इनमें से एसएसपी प्रभात कुमार को छोड़ बाकी सभी की स्कूली शिक्षा जमशेदपुर में हुई है।
