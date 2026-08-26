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आदित्यपुर: स्ट्रीट लाइट ठप और सड़कें जर्जर, जियाडा की अनदेखी से दम तोड़ रहा EMC प्रोजेक्ट

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 06:30 PM (IST)

आदित्यपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) प्रशासनिक उपेक्षा के कारण बदहाल है, जहाँ 50 में से केवल 20 इकाइयाँ ही कार्यरत हैं। जर्जर सड़कें, बंद स्ट्रीट लाइटें और बढ़ती चोरी की घटनाओं से उद्यमी भयभीत हैं, जिससे परियोजना का भविष्य खतरे में है।

महज पांच वर्षों में ही आदित्‍यपुर क्लस्टर की सड़कें पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं।

महज पांच वर्षों में ही आदित्‍यपुर क्लस्टर की सड़कें पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं।

HighLights

  1. आदित्यपुर EMC प्रशासनिक उपेक्षा से बदहाली का शिकार।

  2. जर्जर सड़कें, बंद स्ट्रीट लाइटें और सुरक्षा का अभाव।

  3. चोरी की घटनाओं से उद्यमी भयभीत, निवेश पर संकट।

संस, आदित्यपुर केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट आदित्यपुर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) प्रशासनिक उपेक्षा और देखरेख के अभाव में बदहाली के आंसू बहा रहा है। 
 
आदित्यपुर औद्योगिक ऑटो क्लस्टर के पीछे वर्ष 2018 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब मूलभूत सुविधाओं की कमी और सुरक्षा तंत्र की विफलता के कारण दम तोड़ता नजर आ रहा है।
 

50 में से केवल 20 यूनिट्स में ही हो रहा उत्पादन

इस क्लस्टर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण कर क्षेत्र का आर्थिक विकास करना था। इसके लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जिसमें 50 औद्योगिक इकाइयों (यूनिट्स) को स्थापित करने का लक्ष्य था। 
 
हालांकि, वर्तमान में केवल 20 कंपनियां ही कार्यरत हैं। शेष 30 कंपनियों को भूखंड आवंटित किए जाने के बावजूद वहां अब तक उत्पादन शुरू नहीं हो सका है।
 
इस क्लस्टर में एप्पल मोबाइल के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोटर और टेम्परेचर कंट्रोलर जैसे कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण होता है, जिनकी आपूर्ति झारखंड, बंगाल और ओडिशा सहित देश के विभिन्न राज्यों में की जाती है।
 

जर्जर सड़क और अंधेरे से बढ़ा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा

वर्ष 2021 में इस पूरे परिसर की चारदीवारी और सड़कों का निर्माण कराकर मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई थीं। लेकिन महज पांच वर्षों में ही क्लस्टर की सड़कें पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं।

  •     स्ट्रीट लाइटें खराब: पूरे परिसर की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे शाम ढलते ही क्षेत्र में घुप अंधेरा छा जाता है।
  •     सुरक्षा पर संकट: अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों और चोरों का जमावड़ा लगा रहता है। अब तक कई कंपनियों से लाखों रुपये के सामान की चोरी हो चुकी है।
  •     उद्यमियों में भय: लगातार हो रही चोरी की घटनाओं और सुरक्षा के अभाव से क्षेत्र के उद्यमी भय के साये में काम करने को मजबूर हैं।


उपेक्षा से बर्बाद हो रहा ईएमसी

इस संबंध में उद्यमी अभिजीत दत्ता ने बताया कि सरकार और जियाडा(JIADA) के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण यह महत्वपूर्ण परियोजना बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है।

यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो यहां नए निवेश और औद्योगिक विकास की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी।