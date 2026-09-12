UID Update: 15 साल के होते ही बच्चों का कराएं ये जरूरी काम, वरना हो सकती है दिक्कत

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। आधार कार्ड आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए सबसे जरूरी पहचान दस्तावेजों में शामिल है।

स्कूल-कॉलेज में दाखिले से लेकर सरकारी योजनाओं और विभिन्न दस्तावेजी प्रक्रियाओं में आधार की जरूरत पड़ती है।

ऐसे में अभिभावकों के लिए जरूरी है कि बच्चे की उम्र के अनुसार आधार में आवश्यक अपडेट समय पर कराएं।

15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी

UIDAI के नियमों के मुताबिक, बच्चे के 15 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराया जाता है। इसमें बच्चे के फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन को अपडेट किया जाता है।

बचपन में दर्ज किए गए बायोमेट्रिक डेटा की तुलना में उम्र बढ़ने के साथ बच्चे के बायोमेट्रिक्स में बदलाव हो सकता है। इसलिए 15 साल की उम्र में दोबारा बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है।

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि बच्चे के 15 वर्ष का होने के बाद आधार सेवा केंद्र पर जाकर यह अपडेट करा लें। Aadhaar Biometric Update, Aadhaar Card इसके लिए बच्चे को स्वयं आधार केंद्र पर ले जाना होता है, जहां आवश्यक बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी की जाती है। समय पर अपडेट नहीं कराने पर क्या होगी परेशानी? आधार में बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट नहीं होने पर हर स्थिति में आधार तुरंत अमान्य नहीं हो जाता, लेकिन भविष्य में आधार आधारित पहचान या प्रमाणीकरण की जरूरत पड़ने पर परेशानी हो सकती है।