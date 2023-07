Jamshedpur News बेटिकट यात्रियों पर नकेल कसने के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन पर औचक जांच अभियान चलाया गया। सुबह से शाम तक चले इस जांच अभियान में 350 यात्रियों को पकड़ा गया और इनसे लगभग दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया। ऐसे बेटिकट यात्रियों से प्रति व्यक्ति 250 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की भी जांच की गई।

टाटानगर स्टेशन पर टिकट जांच के लिए खड़े टीटीई।

Your browser does not support the audio element.