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नेपाल-तिब्बत सीमा पर जलप्रलय: जमशेदपुर के दंपति समेत 32 पर्यटक लापता, मुकुल राय की पुत्रवधू भी शामिल

By Shankar GuptaEdited By: Sanjeev Kumar
Updated: Mon, 31 Aug 2026 08:11 PM (IST)

नेपाल-तिब्बत सीमा पर भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद मानसरोवर यात्रा पर गए 32 भारतीय पर्यटक लापता हो ...और पढ़ें

लापता दीपाली सरकार गुवाहाटी विवि में भौतिकी विभाग की सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष रही हैं, जबकि उनके पति मानस घोष भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।

लापता दीपाली सरकार गुवाहाटी विवि में भौतिकी विभाग की सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष रही हैं, जबकि उनके पति मानस घोष भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।

HighLights

  1. नेपाल-तिब्बत सीमा पर भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़।

  2. भारतीय विदेश मंत्रालय नेपाल प्रशासन संग चला रहा बचाव अभियान।

संसू, पोटका। नेपाल-तिब्बत सीमा (रसुवागढ़ी) पर भोटेकोशी नदी में आई अचानक और भीषण बाढ़ के बाद मानसरोवर यात्रा पर गए 32 भारतीय पर्यटक लापता हो गए हैं। 
 
इस दिल दहला देने वाली घटना में पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका (हल्दीपोखर) निवासी 62 वर्षीय मानस कुमार घोष और उनकी पत्नी दीपाली सरकार भी शामिल हैं। 
 
इसी पर्यटक दल में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल राय की पुत्रवधू शर्मिष्ठा भौमिक राय के भी मौजूद होने की सूचना है, जिससे भारतीय विदेश मंत्रालय और संबंधित राज्यों के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
 

इमिग्रेशन ऑफिस के पास आखिरी बार देखे गए थे पर्यटक 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मानस कुमार घोष और उनकी पत्नी दीपाली सरकार 21 अगस्त को कोलकाता की छोलो जाई ट्रैवल्स और नेपाल की सम्राट टूर एंड ट्रैवल्स के माध्यम से 32 सदस्यीय दल के साथ मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए थे। 
 
घटना वाले दिन सुबह करीब 7:45 बजे नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित इमिग्रेशन ऑफिस के समीप पूरे दल को आखिरी बार देखा गया था। 
 
इसके तुरंत बाद आई विकराल बाढ़ और भूस्खलन के कारण नेटवर्क ध्वस्त हो गया और सभी पर्यटकों से संपर्क पूरी तरह टूट गया।
 

परिजनों का बुरा हाल, सरकार से गुहार 

लापता दीपाली सरकार गुवाहाटी विश्वविद्यालय में भौतिकी (फिजिक्स) विभाग की सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष रही हैं, जबकि उनके पति मानस घोष भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। 
 
उनकी बेटी अद्रिजा दिल्ली एम्स (AIIMS) में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही हल्दीपोखर स्थित उनके पैतृक आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 
 
शिक्षक अरुण सरकार समेत अन्य परिजन गहरे सदमे में हैं और केंद्र व राज्य सरकार से नेपाल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर राहत-बचाव कार्य तेज करने की अपील कर रहे हैं।
 

हेलीकॉप्टर से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन 

भारतीय विदेश मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारें नेपाल प्रशासन और भारतीय दूतावास के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाका और खराब मौसम के चलते रेस्‍क्‍यू में परेशानी हो रही है। 
 
बावजूद इसके लापता पर्यटकों को खोजने के लिए सेना और हेलीकॉप्टर की मदद से बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।