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    15 अगस्त पर सच या अफवाह? ट्रेन में फ्री सफर से लेकर जीवनभर की मुफ्त यात्रा तक, जानिए 5 बड़े दावों की पूरी हकीकत

    By Sanjeev KumarEdited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 02:18 PM (IST)

    स्वतंत्रता दिवस पर ट्रेन में मुफ्त यात्रा, सरकारी पैसे या 15 अगस्त को जन्मे बच्चों को नौकरी जैसे वायरल दावों की सच्चाई बताई गई है। यह लेख इन अफवाहों क ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (AI Generated Image)

    प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (AI Generated Image)

    HighLights

    1. 15 अगस्त पर ट्रेन में मुफ्त यात्रा का दावा निराधार है।

    2. स्वतंत्रता दिवस पर जन्मे बच्चों को सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं।

    3. पुरानी पीढ़ी के लिए 15 अगस्त की यादें अफवाहों से बढ़कर हैं।

    संजीव कुमार, जमशेदपुर। 15 अगस्त आते ही देशभक्ति का माहौल बन जाता है। स्कूलों में तिरंगा लहराता है, राष्ट्रगान गूंजता है और सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं के संदेशों की बाढ़ आ जाती है। 
     
    लेकिन इसी के साथ हर साल कुछ ऐसे दावे भी वायरल होने लगते हैं, जिनका जिक्र सुनते ही सवाल उठता है- क्या वाकई 15 अगस्त पर ऐसी कोई सरकारी सुविधा मिलती है, या यह सिर्फ अफवाह है?
     
    कभी कहा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस पर ट्रेन में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। कभी दावा होता है कि 15 अगस्त को ट्रेन में जन्म लेने वाले बच्चे को जिंदगीभर रेल में मुफ्त सफर का अधिकार मिल जाता है। 
     
    कुछ संदेशों में हर नागरिक के खाते में सरकारी पैसे आने, सभी परिवहन सेवाएं मुफ्त होने और 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी मिलने तक की बातें कही जाती हैं।
     
    हकीकत यह है कि इन दावों को सामान्य सरकारी नियम मानने का कोई आधार नहीं है। हालांकि, इन अफवाहों के पीछे छिपी पुरानी यादें जरूर दिलचस्प हैं। 
     
    जमशेदपुर की पुरानी पीढ़ी के लिए 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि स्कूल, प्रभात फेरी, कागज का तिरंगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी बेहद आत्मीय यादों का दिन था।
     

    पहले जानिए 15 अगस्त से जुड़े 5 बड़े दावों की हकीकत 

    दावा नंबर-1: 15 अगस्त को ट्रेन में मुफ्त सफर 

    सोशल मीडिया दावा: स्वतंत्रता दिवस के दिन भारतीय रेल में टिकट नहीं लगता और यात्री मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।
     
    हकीकत: ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है, जिसके तहत हर यात्री को 15 अगस्त के दिन मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा मिलती हो। रेलवे में यात्रा के लिए सामान्य तौर पर वैध टिकट या अधिकृत यात्रा प्रावधान जरूरी होते हैं।
     
    यानी सिर्फ इसलिए कि 15 अगस्त है, कोई यात्री बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करने का अधिकार हासिल नहीं कर लेता। जमशेदपुर के गोविंदपुर निवासी रतन स्वर्णकार बताते हैं कि ऐसी बातें आज से नहीं, पहले से सुनने को मिलती रही हैं।
     
    वे कहते हैं, हमारे समय में सोशल मीडिया नहीं था। बातें लोगों से लोगों तक पहुंचती थीं। कोई कह देता था कि 15 अगस्त को ट्रेन में टिकट नहीं लगता। फिर दूसरे लोग भी वही बात दोहराने लगते थे।
     
    उनके मुताबिक, बाद में पता चलता था कि बात वैसी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले अफवाह एक मोहल्ले तक सीमित रहती थी और आज मोबाइल के जरिए कुछ ही मिनट में हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। 
     

    दावा नंबर-2: 15 अगस्त को ट्रेन में बच्चा पैदा हुआ तो जिंदगीभर मुफ्त रेल यात्रा 

    यह दावा शायद सबसे ज्यादा रोचक और सबसे ज्यादा वायरल होने वाली कहानियों में से एक है। सोशल मीडिया और पुरानी चर्चाओं में कहा जाता है: अगर 15 अगस्त के दिन ट्रेन में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे जीवनभर भारतीय रेल में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है।
     
    हकीकत: ऐसी कोई सामान्य रेलवे व्यवस्था नहीं है, जो 15 अगस्त को ट्रेन में जन्म लेने वाले हर बच्चे को जिंदगीभर मुफ्त यात्रा का अधिकार देती हो।
     
    गोलमुरी के 70 वर्षीय राकेश अग्रवाल बताते हैं कि बचपन में उन्होंने भी ऐसी कहानी सुनी थी। वे कहते हैं, बचपन में सुनते थे कि अगर 15 अगस्त के दिन ट्रेन में बच्चा पैदा हो जाए तो उसे जिंदगी भर ट्रेन में मुफ्त यात्रा मिलेगी। उस समय ऐसी बात सुनकर हम सच मान लेते थे। आज समझ आता है कि हर सुनी हुई बात सच नहीं होती।
     
    यही कहानी बताती है कि अफवाहें सिर्फ सोशल मीडिया के दौर की देन नहीं हैं। पहले भी लोकल चर्चाओं, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच ऐसी बातें तेजी से फैलती थीं।
     

    दावा नंबर-3: 15 अगस्त पर हर नागरिक के खाते में सरकार पैसे डालती है 

    दावा: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार देश के नागरिकों के बैंक खातों में विशेष राशि भेजती है।
     
    हकीकत: 15 अगस्त के अवसर पर प्रत्येक नागरिक के खाते में स्वतः पैसा भेजने वाली कोई सामान्य सरकारी व्यवस्था नहीं है।
     
    सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिल सकती है, लेकिन किसी योजना की पात्रता और भुगतान को 15 अगस्त की तारीख से जोड़कर सभी नागरिकों के लिए सामान्य नियम मान लेना सही नहीं है।
     
    इसलिए यदि सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा हो कि “15 अगस्त को सभी के खाते में इतने हजार रुपये आएंगे”, तो उसे आगे बढ़ाने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोत से जांच करना जरूरी है।
     

    दावा नंबर-4: 15 अगस्त को सभी बस, ट्रेन और परिवहन सेवाएं मुफ्त रहती हैं 

    यह दावा भी सुनने में आकर्षक लगता है- आखिर स्वतंत्रता दिवस पर मुफ्त यात्रा किसे अच्छी नहीं लगेगी?
     
    लेकिन हकीकत: देशभर की सभी परिवहन सेवाओं को 15 अगस्त के दिन मुफ्त कर देने वाला कोई सामान्य नियम नहीं है। किसी खास शहर, राज्य, परिवहन निगम या विशेष आयोजन के दौरान स्थानीय स्तर पर कोई रियायत या विशेष व्यवस्था हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थानीय घोषणा को पूरे देश में लागू नियम मान लेना गलत होगा।
     
    यही वजह है कि किसी वायरल पोस्ट में पूरे भारत में मुफ्त यात्रा लिखा हो तो सिर्फ पोस्ट के आधार पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
     

    दावा नंबर-5: 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चे को सरकारी नौकरी पक्की मिलती है 

    यह दावा भी समय-समय पर सोशल मीडिया पर दिखाई देता है।
     
    दावा: 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चे को बड़ा होने पर सरकारी नौकरी का विशेष अधिकार मिलता है। 

    हकीकत: केवल 15 अगस्त को जन्म लेने के आधार पर किसी बच्चे को भविष्य में सरकारी नौकरी मिलने का कोई सामान्य नियम नहीं है।

    सरकारी नौकरियां निर्धारित भर्ती नियमों, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और संबंधित पद के लिए लागू आरक्षण या अन्य पात्रता मानदंडों के आधार पर मिलती हैं।
     
    इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर जन्म लेना निश्चित रूप से खुशी और गर्व का अवसर हो सकता है, लेकिन इसे सरकारी नौकरी की गारंटी से जोड़ना सही नहीं है।
     
    लेकिन जमशेदपुर की पुरानी पीढ़ी की 15 अगस्त की कहानी बिल्कुल सच है। अफवाहों की पड़ताल के बीच 15 अगस्त की कुछ ऐसी यादें भी हैं, जिनकी कोई फैक्ट-चेकिंग जरूरत नहीं।
     
    आदित्यपुर में रहने वाले 80 वर्षीय रमेश चंद्र चौरसिया उस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि आज की तरह मोबाइल फोन नहीं थे। किसी मैसेज से यह पता नहीं चलता था कि 15 अगस्त आ गया है।
     
    सुबह मोहल्ले में बच्चों की आवाज और स्कूल की तैयारी देखकर ही समझ में आ जाता था कि आज स्वतंत्रता दिवस है। बच्चे कई बार एक दिन पहले ही अपने कपड़े और जूते तैयार करके रख देते थे। 
     
    सुबह जल्दी उठकर स्कूल पहुंचना, झंडारोहण में शामिल होना और राष्ट्रगान के बाद मिलने वाली मिठाई- यही उस दिन की सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी।

    उनके चेहरे पर उस दौर को याद करते हुए मुस्कान आ जाती है। छोटी-सी मिठाई भी बच्चों के लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं लगती थी।

    जब सोशल मीडिया नहीं था, तब अफवाह कैसे फैलती थी? 

    जमशेदपुर की पुरानी पीढ़ी की बातों में एक दिलचस्प समानता दिखाई देती है- अफवाहों का तरीका बदला है, लेकिन अफवाहें नई नहीं हैं।
     
    रतन स्वर्णकार बताते हैं कि पहले कोई बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती थी। किसी ने बाजार में सुन लिया, किसी ने पड़ोसी से सुन लिया और कुछ ही देर में वह बात कई लोगों की चर्चा बन जाती थी।
     
    आज वही प्रक्रिया सोशल मीडिया ने कई गुना तेज कर दी है। एक अपुष्ट संदेश सुबह किसी एक मोबाइल पर आता है। फिर उसे व्हाट्सऐप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाता है। देखते ही देखते वही बात हजारों-लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। फर्क सिर्फ माध्यम का है- अफवाह फैलने की आदत पुरानी है।
     

    15 अगस्त तब भी खास था, आज भी है 

    80 वर्षीय नवल किशोर सिंह कहते हैं कि उनके दौर में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह कम साधनों के बावजूद बहुत ज्यादा था। पहले मोहल्ले के लोग खुद जुटते थे। बच्चे प्रभात फेरी निकालते थे। कहीं ढोल बज रहा है, कहीं देशभक्ति के गीत। पूरा माहौल अलग होता था।
     
    उनके मुताबिक, आज कार्यक्रम बड़े हैं, सजावट ज्यादा है और सोशल मीडिया ने उत्सव को एक नया रूप दे दिया है। लेकिन उस दौर में आजादी की कहानियां सीधे माता-पिता और बुजुर्गों से सुनने को मिलती थीं। इसीलिए 15 अगस्त उनके लिए सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं था।
     

    अफवाहों के बीच छिपा एक बड़ा संदेश 

    मानगो निवासी 80 वर्षीय असदुद्दीन अंसारी कहते हैं कि उनके समय में भी 15 अगस्त से जुड़ी कई बातें बिना पुष्टि के फैलती थीं।

    कभी सरकारी पैसे मिलने की चर्चा होती थी, कभी किसी सुविधा के मुफ्त होने की।
     
    उनके मुताबिक, आज वही बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। पहले अफवाह एक मोहल्ले तक सीमित रहती थी, अब पूरा देश उसे सुन सकता है।
     
    वे कहते हैं कि 15 अगस्त की असली कहानी इन अफवाहों में नहीं, बल्कि उन लोगों की यादों में है जिन्होंने आजादी के बाद भारत को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा।
     

    फैक्ट चेक का आसान तरीका: वायरल मैसेज दिखे तो क्या करें? 

    15 अगस्त के आसपास यदि कोई ऐसा संदेश मिले जिसमें मुफ्त यात्रा, सरकारी पैसे, नौकरी या किसी विशेष सुविधा का दावा किया गया हो, तो उसे तुरंत शेयर करने के बजाय कुछ सवाल पूछें- 
    • पहला: क्या इसकी जानकारी किसी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर दी गई है?
    • दूसरा: क्या खबर में सरकारी आदेश, अधिसूचना या स्पष्ट नियम का उल्लेख है?
    • तीसरा: क्या दावा सिर्फ “वायरल खबर”, “सरकार का बड़ा फैसला” या “आज से लागू” जैसे शब्दों पर आधारित है?
    • चौथा: क्या भरोसेमंद समाचार संस्थानों ने भी इसकी पुष्टि की है? 
    अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो संदेश को आगे बढ़ाने से बचना ही बेहतर है।
     

    15 अगस्त की सबसे खूबसूरत विरासत अफवाह नहीं, यादें हैं 

    तीन-चार दशक पीछे लौटकर देखें तो जमशेदपुर के कई बुजुर्गों के लिए स्वतंत्रता दिवस की तस्वीर लगभग एक जैसी दिखाई देती है- सुबह का स्कूल, प्रभात फेरी, हाथ में कागज का तिरंगा, मैदान में लहराता झंडा, राष्ट्रगान और अंत में मिलने वाली मिठाई।
     
    आज उसी दिन मोबाइल स्क्रीन पर सैकड़ों संदेश आते हैं। कुछ शुभकामनाएं होती हैं, कुछ ऐतिहासिक जानकारी, तो कुछ ऐसे दावे भी होते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। 

    इसलिए इस 15 अगस्त एक छोटा-सा फर्क जरूर कीजिए। वायरल दावे को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि करें और पुरानी यादों को जरूर शेयर करें।

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    क्योंकि ट्रेन में मुफ्त यात्रा या जिंदगीभर की मुफ्त रेल सेवा की कहानी भले अफवाह हो, लेकिन उस दौर के बुजुर्गों की 15 अगस्त की यादें-स्कूल का मैदान, कागज का तिरंगा, राष्ट्रगान और मिठाई। वह कहानी है जिसे पीढ़ियों तक पहुंचाना सच में जरूरी है। 

    यही 15 अगस्त का असली उत्सव है- आजादी की कीमत समझना, इतिहास को सही रूप में जानना और हर सुनी-सुनाई बात को सच मानने से पहले सवाल करना।