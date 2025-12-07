Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हजारीबाग में ट्रक की चपेट में आने से महिला मजदूर की मौत, ट्रक जब्त; चालक गिरफ्तार

    By Pramod VishwakarmaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    हजारीबाग में एक दुखद घटना में, एक महिला मजदूर की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया और ड्राइवर को गिरफ्ता ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    महिला मजदूर की मौत

    जागरण संवाददाता, बरही (हजारीबाग)। बरही चौक पर रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बेंदगी ग्राम निवासी तपेश्वर रविदास की 35 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी उर्फ मीना देवी की मौके पर ही मौत हो गई। उसे अनुमंडलीय अस्पताल, बरही लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जाता है कि उर्मिला देवी एक संवेदक के पास दिहाड़ी मजदूरी करती थी। रविवार की सुबह वह घर से पैदल तिलैया रोड स्थित एक मकान में काम करने जा रही थी। इसी दौरान बरही चौक पर एक मालवाहक ट्रक (संख्या यूपी 74 एटी 7095) ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। 

    ट्रक लेकर हजारीबाग की ओर भागने लगा

    हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर हजारीबाग की ओर भागने लगा, जिसे बाद में पदमा ओपी पुलिस के सहयोग से चालक समेत पकड़ लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडलीय अस्पताल में स्थानीय मुखिया सिकंदर राणा, समाजसेवी दिनेश साव, पंसस प्रतिनिधि झमन यादव, अरविंद कुमार दास, नरेश साव, नंदकिशोर दास, मो. इनायत समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच गए। 

    अस्पताल परिसर में महिला-पुरुषों की भारी भीड़ जुट गई। मौजूद मुखिया व ग्रामीणों ने आश्रित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि उर्मिला देवी अत्यंत गरीब थी। उसके दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण कर रही थी।