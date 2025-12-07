हजारीबाग में ट्रक की चपेट में आने से महिला मजदूर की मौत, ट्रक जब्त; चालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बरही (हजारीबाग)। बरही चौक पर रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बेंदगी ग्राम निवासी तपेश्वर रविदास की 35 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी उर्फ मीना देवी की मौके पर ही मौत हो गई। उसे अनुमंडलीय अस्पताल, बरही लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

बताया जाता है कि उर्मिला देवी एक संवेदक के पास दिहाड़ी मजदूरी करती थी। रविवार की सुबह वह घर से पैदल तिलैया रोड स्थित एक मकान में काम करने जा रही थी। इसी दौरान बरही चौक पर एक मालवाहक ट्रक (संख्या यूपी 74 एटी 7095) ने उसे अपनी चपेट में ले लिया।

ट्रक लेकर हजारीबाग की ओर भागने लगा हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर हजारीबाग की ओर भागने लगा, जिसे बाद में पदमा ओपी पुलिस के सहयोग से चालक समेत पकड़ लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडलीय अस्पताल में स्थानीय मुखिया सिकंदर राणा, समाजसेवी दिनेश साव, पंसस प्रतिनिधि झमन यादव, अरविंद कुमार दास, नरेश साव, नंदकिशोर दास, मो. इनायत समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच गए।