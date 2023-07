छात्रा एक फॉर्म भरवाने शिक्षक के घर गई थी और यहीं शिक्षक ने उसका गलत फायदा उठाया। शिक्षक ने उस पर स्प्रे छिड़ककर बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ दुष्‍कर्म किया। होश आने पर उसने देखा कि उसके शरीर पर कपड़े सही से नहीं है तब जाकर उसे लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर उसे कोचिंग के एक शिक्षक को इसकी जानकारी दी।

छात्रा के साथ शिक्षक ने घर पर किया दुष्‍कर्म।

Your browser does not support the audio element.

संसू, दारू (हजारीबाग)। दारू थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय दारू बालक के सहायक शिक्षक मुकेश कुमार पर एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है l इस हरकत से आहत छात्रा ने शनिवार को घर में रखे सल्फास की गोली खाकर अपनी जान देने का प्रयास किया है। फॉर्म भरवाने शिक्षक के घर गई थी छात्रा हालांकि, घटना पांच दिन पहले की है और छात्रा के स्वस्थ होने के बाद फर्द बयान के आधार पर दारु थाना में शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि शिक्षक ने उस समय छात्रा को अपना शिकार बनाया जब वह फाॅर्म भरवाने उसके घर आई। मां ललिता देवी के अनुसार, शिक्षक ने उस पर स्प्रे छिड़ककर बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ गलत काम किया। होश आने के बाद देखा शरीर पर कपड़े हैं अस्‍त-व्‍यस्‍त बताया कि घटना को अंजाम शिक्षक ने अपने घर के ऊपर छत पर बने एक कमरे में दिया। नाबालिग को होश आने के बाद वह अपने कपड़े को अस्त-व्यस्त देखकर गलत होने का अंदेशा हुआ। यह आपबीती छात्रा ने अपने कोचिंग के शिक्षक के साथ साझा किया और कोचिंग के शिक्षक ने छात्रा की मां को बुलाकर बीते शनिवार को यह बात बताई। जब इस बात का जानकारी छात्रा को हुई तो उसने घर आकर चावल के बोरे में रखे दो साल पुरानी सल्फास गोली को खा ली। सल्‍फास खाने के बाद पहुंचाया गया अस्‍पताल सल्फास खाने के बाद उसने मैसेज के माध्यम से कोचिंग के शिक्षक को जानकारी दी, जिसके बाद शिक्षक व उसके परिजन उसे आनन-फानन हजारीबाग अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में दिए फर्द बयान के आधार पर दारू थाना कांड संख्या 56/23 में मामला दर्ज किया गया है। मामला विद्यालय के बा‍हर का है और शिक्षक ने 17 जुलाई से छुट्टी के लिए आवेदन दिया है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। विद्यालय अपने स्‍तर से भी मामले की जांच कराएगी। - नंद किशोर, प्रभारी प्रधानाध्‍यापक, दारु मध्‍य विद्यालय, हजारीबाग। छात्रा का मेडिकल करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरोप निराधार है और दुश्‍मनी साधने का प्रयास किया जा रहा है। - मुकेश कुमार, सहायक शिक्षक, मध्‍य विद्यालय, दारु, हजारीबाग।

Edited By: Arijita Sen