Hazaribagh News: कम बारिश से खरीफ फसल हुई प्रभावित, केरेडारी के किसानों की बढ़ी चिंता; मानसून से अब भी है आस

Hazaribagh News इस मौसम को कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।खरीफ फसल धान के बिचड़ों की बुआई करनी तो दूर बिचड़ों को मरने से बचाने की कवायद इन दिनों किसानों द्वारा की जा रही है। कृषि विभाग की माने तो जुलाई माह में खरीफ फसल की बुआई के लिए तकरीबन 300 एम एम की वर्षा की जरूरत होती है।

Hazaribagh News: कम बारिश से खरीफ फसल हुई प्रभावित, किसान परेशान

