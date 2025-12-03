झारखंड के 28 नए DSP समेत 35 अफसरों का ट्रेनिंग शुरू, व्यावहारिक और नेतृत्व क्षमता विकास पर जोर

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। झारखंड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 28 पुलिस उपाधीक्षक, एक झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, दो काराधीक्षक और चार प्राबेशन अधिकारी का बुनियादी प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू हो गया।

राज्यभर से पहुंचे इन पदाधिकारियों ने पहले दिन चैलेंजेज इन इम्प्रूविंग द इमेज आफ पुलिस विषय पर आयोजित सेमिनार में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन अकादमी परिसर स्थित सभागार में हुआ।

अकादमी पुलिस प्रशिक्षण के लिए देशभर में अपनी पहचान रखती है और यहां प्रशिक्षु अधिकारियों को व्यवहारिक, शारीरिक, कानूनी और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

पुलिस सेवा संवेदनशीलता और निष्पक्षता का दायित्व आरके मल्लिक सेमिनार में झारखंड पुलिस सेवा के पूर्व महानिदेशक आरके मल्लिक ने विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षुओं को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा अन्य सभी सरकारी सेवाओं से भिन्न है क्योंकि इसमें समाज के पीड़ितों को न्याय दिलाने का दायित्व सबसे अहम होता है।