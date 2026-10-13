ISL 2026: झारखंड से इकलौते फुटबॉल रेफरी बने परमेश्वर गोप, 14 को पंजाब-ओडिशा मैच से संभालेंगे मैदान

संवाद सूत्र, हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले के लिए एक गर्व भरा पल सामने आया है। राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी परमेश्वर गोप का चयन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया है।

इस बार पूरे झारखंड राज्य से एकमात्र फुटबॉल रेफरी के रूप में उनका चयन होना हजारीबाग सहित पूरे प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। इस उपलब्धि से जिले के खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है।

लगातार पांचवें साल संभालेंगे जिम्मेदारी परमेश्वर गोप पिछले पांच वर्षों से लगातार इंडियन सुपर लीग के मुकाबलों में अपनी रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं। अपने उत्कृष्ट अनुभव, कार्यकुशलता और खेल के प्रति अटूट समर्पण के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक खास पहचान बनाई है। ISL जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में लगातार पांच वर्षों तक रेफरी की जिम्मेदारी मिलना उनकी उच्च दक्षता को दर्शाता है।



इस सीजन में उनका पहला मुकाबला 14 अक्टूबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंजाब एफसी और ओडिशा एफसी के बीच खेला जाएगा। इस महत्वपूर्ण मैच में रेफरी की जिम्मेदारी निभाकर वह एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।