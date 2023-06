Hazaribagh: मोबाइल छिनतई करते पकड़े गए दो युवक, भीड़ से बचाकर ले गई पुलिस, चोरी की बाईक सहित मोबाइल बरामद

आनंदपुरी चौक से एक छात्र से मोबाइल छीन कर भाग रहे दो युवकों को लोगों गुरुवार संध्या पकड़ कर जमकर हजामत बनायी। गनीमत रही कि सूचना पर पहुंची कोर्रा थाने की पुलिस ने भीड़ से युवकों को छुड़ाया और उसे थाना ले गई। इस बाबत कोर्रा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में आरोपितों के पास से चोरी के मोबाइल सहित बाइक जप्त की गयी है।

संवाद सहयोगी, हजारीबाग: आनंदपुरी चौक से एक छात्र से मोबाइल छीन कर भाग रहे दो युवकों को लोगों गुरुवार संध्या पकड़ कर जमकर हजामत बनायी। गनीमत रही कि सूचना पर पहुंची कोर्रा थाने की पुलिस ने भीड़ से युवकों को छुड़ाया और उसे थाना ले गई। इस बाबत कोर्रा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में चोरी के आरोपितों के पास से चोरी के दो मोबाइल, एक पर्स व एक अपाचे बाइक जप्त किया गया है । इस बाबत कोर्रा थाना कांड में कांड संख्या 172/23 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों में अब्दुल रहमान पिता स्व नौशाद खान, साकीन गली नंबर पांच ,थाना-बड़ा बाजार दूसरा मो. चांद आलम पिता मो. आफताब आलम जाकिर हुसैन रोड थाना-बड़ा बाजार है। दोनों को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बाबत थाना प्रभारी उत्तम तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपितों ने पूछताछ में चोरी की आधा दर्जन से अधिक घटनाओं में अपनी संलिफ्ता स्वीकार की है। बताया कि आरोपितों ने गुरुवार को ही एक महिला का भी पर्स देवांगना चौक के समीप से छीन कर फरार हो गए थें। इसी क्रम में वे मोबाइल छिनतई करते पकड़े गए।

