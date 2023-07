Hazaribagh: बारिश से बचने के लिए लिया था पेड़ का सहारा, फिर मौत बनकर आए वज्रपात ने ली महिला की जान; 3 गंभीर

हजारीबाग जिले के पदमा प्रखंड के बंदरबेला में एक दर्दनाक हादसा हो गया। मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे बारिश के दौरान हुए वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में साथ खड़े तीन अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान पूनम देवी पति दुकलाल महतो के रुप में हुई।

बारिश से बचने के लिए लिया था पेड़ का सहारा, फिर मौत बनकर आए वज्रपात ने ली महिला की जान

संवाद सूत्र, पदमा (हजारीबाग): झारखंड के हजारीबाग जिले के पदमा प्रखंड के बंदरबेला में एक दर्दनाक हादसा हो गया। मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे बारिश के दौरान हुए वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में साथ खड़े तीन अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान पूनम देवी पति दुकलाल महतो के रुप में हुई। कैसे चपेट में आए लोग वहीं घायलों में त्रिरेश्वरी देवी पति महाबीर महतो, जगदीश महतो तथा विशुन महतो है। बताया जाता है कि बारिश से पूर्व पूनम देवी अपने खेत में ट्रैक्टर से हल चलवा रही थी। बारिश से बचने के लिए पेड़ की ली शरण इसी दौरान बारिश शुरु हो गयी। बारिश से बचने के लिए आसपास के करीब पांच से छह लोग समीप एक पेड़ के नीचे आ गए, लेकिन किसे पता था कि उनको शरण लेना उनके जीवन पर भारी पड़ेगा। यहां बारिश के बीच अचानक वज्रपात हो गया और इस प्रकृतिक घटना में पूनम देवी गंभीर रुप से झुलस गईं। आसपास के लोगों ने शोर मचाकर इसकी जानकारी दी। आनन-फानन में लोग अन्य की सहायता से लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इस दौरान पूनम ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद बंदरबेला गांव में मातम छा गया है।

