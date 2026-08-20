नौकरी घोटाले में अभय तिवारी ने लिया हजारीबाग के शिक्षक सुनील कुमार का नाम, मेडिकल अवकाश पर होने से उठे सवाल

संवाद सूत्र, दारू (हजारीबाग)। नौकरी घोटाला में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले से जुड़े नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। दारू प्रखंड के उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय, दिगवार में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक सुनील कुमार का नाम कथित नौकरी घोटाले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी द्वारा लिए जाने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।

शिक्षक का नाम सामने आने के साथ ही उनकी नियुक्ति और विद्यालय से अनुपस्थित रहने को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, सुनील कुमार की किसी भी तरह की अनियमितता अथवा घोटाले में संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

बताया जाता है कि सुनील कुमार उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय, दिगवार में कॉमर्स विषय के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उनके संबंध में गलत तरीके से नौकरी हासिल करने तथा नौकरी दिलाने में कथित सेटिंग किए जाने की चर्चाएं सामने आई हैं। इसी बीच नौकरी घोटाले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी द्वारा उनका नाम लिए जाने के बाद मामले को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

4 अगस्त से मेडिकल अवकाश पर हैं शिक्षक इधर, शिक्षक सुनील कुमार के विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनेश साहू ने बताया कि सुनील कुमार विद्यालय में कार्यरत हैं और गत चार अगस्त से मेडिकल अवकाश पर हैं।

प्रधानाध्यापक के अनुसार, शिक्षक किस कारण से मेडिकल छुट्टी पर गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी उनके स्तर पर नहीं है। विद्यालय की ओर से फिलहाल उनकी अनुपस्थिति को मेडिकल अवकाश के रूप में ही बताया गया है। बहाली प्रक्रिया की जांच की मांग के बीच बढ़ी चिंता स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक बहाली को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर कथित धांधली और अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी की चर्चा के बीच हाल में नियुक्त शिक्षकों के बीच भी चिंता का माहौल बताया जा रहा है। आशंका है कि यदि बहाली प्रक्रिया की व्यापक जांच होती है और किसी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो संबंधित नियुक्तियां भी जांच के दायरे में आ सकती हैं।

सिर्फ नाम लेने से साबित नहीं होती संलिप्तता अभय तिवारी ने किन परिस्थितियों में सुनील कुमार का नाम लिया और इसके पीछे वास्तविक तथ्य क्या हैं, यह जांच का विषय है। किसी आरोपी द्वारा किसी व्यक्ति का नाम लिए जाने मात्र से उसकी संलिप्तता साबित नहीं होती। शिक्षक पर लगाए जा रहे आरोपों की पुष्टि नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज, बहाली प्रक्रिया और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद ही हो सकती है।