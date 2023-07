Hazaribagh Road Accident: ट्रक की टक्कर से 60 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, तीन लोगों की मौत, 5 गंभीर

हजारीबाग जिले के चौपारण में जीटी रोड की दनुआ घाटी एक बार फिर रक्त रंजित हुई है। मंगलवार दोपहर घाटी में भीषण सड़क दुर्घटना में रांची के भरमपुर बरियातू निवासी तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं पांच गंभीर रूप से घायल हैं। एंबुलेंस से मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया गया। वहीं घायलों को भी बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है।

ट्रक की टक्कर से 60 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, तीन लोगों की मौत, 5 गंभीर

संवाद सूत्र चौपारण/हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण में जीटी रोड की दनुआ घाटी एक बार फिर रक्त रंजित हुई है। मंगलवार दोपहर घाटी में भीषण सड़क दुर्घटना में रांची के भरमपुर, बरियातू निवासी तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं पांच गंभीर रूप से घायल हैं। ये है मृतकों की पहचान मृतकों में 45 वर्षीय योगेश प्रताप, 75 वर्षीय नरेश सिंह और 50 वर्षीय संजीव कुमार शामिल हैं। दुर्घटना में घायल नीरज कुमार के भाई काजू सिंह का शनिवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उनकी अस्थि लेकर सभी पटना जा रहे थे। घायलों में नीरज कुमार के अलावा मो. फुरकान, रिषभ कुमार, संतोष शुक्ला तथा रामानंद पांडेय शामिल हैं। हादसे में काजू सिंह के साले संजीव और चाचा नरेश सिंह की मौत हुई है, जबकि योगेश उनके पड़ोसी थे। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग भेज दिया गया है। कैसे हुआ हादसा बताया जाता है कि चौपारण की दनुआ घाटी में स्कार्पियो में अचानक पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे स्कॉर्पियो घाटी के सबसे अधिक दुर्घटना वाले स्थल के यू टर्न में रेलिंग में टकराते हुए लगभग साठ फीट नीचे खाई में जा गिरी, जिसके चलते स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। वाहन का ऊपरी तथा आगे का हिस्सा बुरी तरह से धंस गया है। दुर्घटना के बाद पहुंची पुलिस तथा अन्य लोगों ने काफी मशक्कत से स्कार्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। योगेश रांची में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संविदा पर चालक के रूप में कार्यरत हैं। दुर्घटना के बाद दनुआ घाटी में अफरा-तफरी मच गई। इधर, दोपहर में ही एनएच की एंबुलेंस से मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया गया। वहीं घायलों को भी बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। सड़क निर्माण के डिजाइन में बताई थी त्रुटि चार साल पूर्व महारानी बस दुर्घटना के बाद दिल्ली से आई विशेषज्ञों की टीम ने सड़क निर्माण के डिजाइन में त्रुटि निकाली थी, जबकि घाटी में बड़े गड्ढों को भरने मात्र से हर साल सैकड़ों जानें बचाई जा सकती हैं। आश्रयणी क्षेत्र के कारण बड़े व खाईनुमा गड्ढों को भरा नहीं जा पा रहा है। ऐसे में हर माह बड़ी दुर्घटना में कई लोग असमय मौत के शिकार हो रहे हैं।

