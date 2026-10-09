क्रिकेट के मैदान पर चमकेगा हजारीबाग का सितारा, राहुल रजक का झारखंड अंडर-23 टीम में चयन

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। सपनों को पंख मिलें तो मंजिल दूर नहीं रहती। हजारीबाग के राहुल रजक ने झारखंड अंडर-23 क्रिकेट टीम में चयनित होकर जिले को गौरवान्वित किया है। शहर के न्यू कॉलोनी, लोअर कानी बाजार निवासी राहुल के चयन से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। हजारीबाग के क्रिकेट प्रेमी भी इस उपलब्धि से उत्साहित हैं।

राहुल रजक, संतोष कुमार रजक के पुत्र हैं। उनके चयन पर हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ (एचडीसीए) के सचिव बंटी तिवारी सहित संघ के अन्य पदाधिकारियों, खेलप्रेमियों और परिजनों ने खुशी जताई है। सभी ने राहुल के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उम्मीद जताई कि वह आगे भी अपने प्रदर्शन से जिले का नाम रोशन करेंगे।

किसी भी खिलाड़ी के लिए राज्य की टीम में जगह बनाना खास मायने रखता है। राहुल का चयन हजारीबाग के क्रिकेट जगत के लिए भी गौरव की बात है। जिले के खेलप्रेमियों को उम्मीद है कि वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे और मैदान पर अपने खेल से सबका ध्यान खींचेंगे।