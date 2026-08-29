हजारीबाग के 1330 स्कूलों में मध्याह्न भोजन पर संकट, अप्रैल से नहीं मिली राशि; उधारी पर चल रही व्यवस्था

संदीप कुमार सिन्हा, हजारीबाग। जिले के कुल 1330 प्राथमिक (882) और मध्य विद्यालयों (448) में मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) पर गहरा संकट मंडरा रहा है। विगत अप्रैल माह से ही मध्याह्न भोजन योजना मद की राशि स्कूलों के खातों में नहीं भेजी गई है। इस कारण हरी सब्जियां, दाल, मसाले और रसोई गैस सिलेंडर की खरीदारी ठप होने के कगार पर पहुंच गई है।

उधारी के बोझ तले दबे शिक्षक, दुकानदारों ने खींचे हाथ विद्यालयों में चावल पूर्व से उपलब्ध है, लेकिन भोजन के लिए आवश्यक अन्य सामग्रियों के लिए राशि नहीं होने से दुकानदार अब समिति को राशन और गैस देने से मना कर रहे हैं।

गौरतलब है कि स्कूलों में सरस्वती वाहिनी माता समिति के जरिए मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जाता है। बिना राशि आवंटन के बीते पांच माह से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कर रहे शिक्षकों के सामने अब साख का संकट भी खड़ा हो गया है।

नाम नहीं छापने की शर्त पर एक शिक्षक ने बताया कि 130-140 बच्चों की उपस्थिति वाले स्कूल में महीने में तीन से चार सिलेंडर लगते हैं, जिनका भुगतान नकद करना पड़ता है। आखिर हम वेतन से अपना परिवार चलाएं या स्कूल।

कार्रवाई के डर और मेन्यू में कटौती के बीच पीसते प्रभारी विभागीय प्रावधानों के मुताबिक, मध्याह्न भोजन मद में कक्षा एक से पांच के लिए 6.78 रुपये और कक्षा छह से आठ के लिए 10.17 रुपये प्रति विद्यार्थी निर्धारित है। जबकि शिक्षकों का कहना है कि कई विद्यालयों में मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है।