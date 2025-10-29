Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हजारीबाग डेली मार्केट में लगी भीषण आग, एक दर्जन दुकानें जलकर खाक, व्यापारियों में उबाल

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:01 PM (IST)

    हजारीबाग के डेली मार्केट में भीषण आग लगने से एक दर्जन दुकानें जलकर राख हो गईं। इस घटना से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है और उनमें आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है ताकि वे अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें।

    prefferd source google
    Hero Image

    डेली मार्केट सब्जी पट्टी की आधा दर्जन से भी अधिक दुकानों में देर रात आग लग गई।

    संवाद सहयोगी, हजारीबाग। शहर के व्यस्त डेली मार्केट में मंगलवार देर रात करीब एक से दो बजे के बीच भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल गई कि कुछ ही देर में करीब एक दर्जन दुकानें उसकी चपेट में आ गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुकानों में रखे कपड़े, किराना सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और नकदी जलकर खाक हो गए।
    दुकानदारों के मुताबिक, हजारों की मेहनत से खड़ी की गई दुकानों में दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

    स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

    घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका

    बुधवार तड़के करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक अधिकांश दुकानें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं।

    आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, जबकि अन्य इसे लापरवाही का नतीजा मान रहे हैं।

    दुकानदारों का कहना है कि वर्ष 2000 के बाद से अब तक यहां आग की यह सातवीं घटना है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से इसके स्थायी समाधान या फिर पीड़ितों की सहायता के लिए पहल नहीं की जा रही है।

    इस हादसे के बाद व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। उनका आरोप है कि अगर बाजार में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम होते, तो इतने बड़े नुकसान को टाला जा सकता था।

    उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन इस बार ठोस कदम नहीं उठाता है तो व्यापारी संगठन आंदोलन का रुख अपनाने को मजबूर होंगे।