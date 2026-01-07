हजारीबाग में अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़, 53 पेटी विदेशी शराब के साथ चालक गिरफ्तार

संवाद सूत्र, कटकमसांडी (हजारीबाग)। उत्पाद विभाग ने कटकमसांडी थाना क्षेत्र के आरा भूसई गांव में मंगलवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान दो वाहनों से कुल 53 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। इसके अलावा मौके से दो गैलन नकली तैयार शराब भी जब्त की गई है।

बताया जाता है कि यह छापेमारी रात करीब 10 बजे की गई। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम आरा भूसई गांव पहुंची, जहां सुंदर मुंडा के घर में शराब का स्टॉक किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि यहां विदेशी शराब के साथ-साथ नकली शराब तैयार कर उसे बिहार भेजने की योजना थी।

एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया छापेमारी के दौरान मौके से एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए। इस मामले में उत्पाद विभाग ने सात लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। विभाग का कहना है कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।