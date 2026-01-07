Language
    हजारीबाग में अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़, 53 पेटी विदेशी शराब के साथ चालक गिरफ्तार

    By Vikash KumarEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:36 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, कटकमसांडी (हजारीबाग)। उत्पाद विभाग ने कटकमसांडी थाना क्षेत्र के आरा भूसई गांव में मंगलवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान दो वाहनों से कुल 53 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। इसके अलावा मौके से दो गैलन नकली तैयार शराब भी जब्त की गई है।

    बताया जाता है कि यह छापेमारी रात करीब 10 बजे की गई। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम आरा भूसई गांव पहुंची, जहां सुंदर मुंडा के घर में शराब का स्टॉक किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि यहां विदेशी शराब के साथ-साथ नकली शराब तैयार कर उसे बिहार भेजने की योजना थी।

    एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया

    छापेमारी के दौरान मौके से एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए। इस मामले में उत्पाद विभाग ने सात लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। विभाग का कहना है कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

    उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब कारोबार पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।