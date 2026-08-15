हजारीबाग में सड़क हादसा, स्कॉर्पियो ने ली पिता-पुत्री की जान; मां की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, केरेडारी (हजारीबाग)। बड़कागांव-केरेडारी मुख्य पथ पर देशवारी के समीप शनिवार देर शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक सवार पिता-पुत्री की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार, केरेडारी थाना क्षेत्र के बेलतू निवासी यासिम अपनी पत्नी और पुत्री के साथ बाइक से अपनी पत्नी के मायके जोको जा रहे थे। इसी दौरान देशवारी के समीप विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल घायलों को केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद यासिम और उनकी पुत्री को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल महिला का प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया।